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۲۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۹:۰۷

ساعتي پيش

انفجاري مهيب شهر بغداد را به لرزه در آورد

شبكه خبري الجزيره دقايقي پيش از وقوع انفجاري مهيب در مركز شهر بغداد خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاين شبكه خبري، پس ازاين انفجار دود غليظي آسمان منطقه را فرا گرفت و صداي آژير آمبولانس ها در سطح شهر شنيده مي شد كه درحال حركت به سوي محل انفجاربودند.
شبكه الجزيره افزود: هنوزاز ميزان تلفات وخسارات اين حادثه گزارشي دردست نيست ولي احتمال مي رود چندين نظامي آمريكايي كشته و يا زخمي شده باشند .

کد مطلب 37797

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