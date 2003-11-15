انفجاري مهيب شهر بغداد را به لرزه در آورد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاين شبكه خبري، پس ازاين انفجار دود غليظي آسمان منطقه را فرا گرفت و صداي آژير آمبولانس ها در سطح شهر شنيده مي شد كه درحال حركت به سوي محل انفجاربودند.

شبكه الجزيره افزود: هنوزاز ميزان تلفات وخسارات اين حادثه گزارشي دردست نيست ولي احتمال مي رود چندين نظامي آمريكايي كشته و يا زخمي شده باشند .