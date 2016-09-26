نمایشگاه دستاوردهای روستاییان در شهرستان پاکدشت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای روستاییان استان تهران با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی، مدیران محلی و فعالان حوزه روستایی و عشایری در کانون فرهنگی شهدای شهرستان پاکدشت برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری، سید حسین هاشمی استاندار تهران و مسئولان حوزه روستایی و عشایری استان تهران حضور داشتند.

در این نمایشگاه که به مدت چهار روز برای بازدید عموم دایر شده است، روستاییان و عشایر استان تهران، آخرین دستاوردها و توانمندی های خود در عرصه های مختلف را به نمایش می گذارند.

به گفته مسئولان، این نمایشگاه می تواند زمینه ساز تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی و شناسایی استعدادها و توانمندی های روستاییان و عشایر در بخش های مختلف باشد.

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های روستاییان و عشایر استان تهران در قالب ۲۰۰ غرفه و با حضور فعالان عرصه روستایی و عشایری از نقاط مختلف استان به میزبانی پاکدشت در حال برگزاری است.

بخش های کشاورزی، دامی و صنایع دستی از جمله بخش های پررونق نمایشگاه دستاوردهای روستاییان و عشایر استان تهران است.