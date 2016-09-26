دستگاه قضا تکلیف مسکن مهر شاهرود را روشن کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان شاهرود به میزبانی فرمانداری، با بیان اینکه درصدد رفع مشکلات مسکن مهر استان سمنان هستیم، گفت: عمده مشکل به تعویق افتادن تحویل پروژه مسکن مهر در استان سمنان غیر بومی بودن پیمانکاران و عدم رعایت مفاد قرارداد از سوی آنها است.

وی بدون اشاره به اینکه چه میزان مسکن مهر در شاهرود همچنان در صف تحویل به متقاضیان است، افزود: ۱۰هزار و ۱۳واحد مسکونی در شاهرود از دو طریق شامل سه هزار و ۶۰۰واحد مسکونی قراردادهای سه جانبه و چهار هزار و ۵۰۰ واحد از طریق شرکت های تعاونی ساخته شده است که در این موارد طرح هایی که توسط پیمانکاران بومی صورت گرفت در موقع مقرر تحویل مردم شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان، با بیان اینکه پیمانکاران غیر بومی در شهرهای دیگر هم پروژه دارند و اصطلاحا به تمام کارها نمی رسند، گفت: در شاهرود عمده مشکل مسکن مهر، این است که پیمانکاران، به علت مشغله در سایر شهرها در تحویل پروژه با تاخیر زیاد مواجه شدند لذا برخی از واحدها در عرض یک و نیم سال اخیر به متقاضیان تحویل داده شده اما واحدهایی که پرونده قضایی دارند در حالت بلاتکلیفی باقی مانده اند که امیدواریم از طریق نهاد دادگستری وضعیت این املاک مشخص شود.

صادقی با بیان اینکه بخشی از مسکن مهر استان که توسط پیمانکار بومی احداث شده تماما به مردم تحویل داده شده است، گفت: در اکثر شهرهای استان سمنان پروژه های مسکن مهر به موقع شروع و به پایان رسیده است.

وی بیان داشت: در گرمسار این طرح ۱.۵سال و همچنین در سمنان ۲.۵سال طول کشید همچنین در دامغان سه پروژه مسکن مهر با هم کلید خورد که دو پروژه توسط پیمانکاران بومی به اتمام رسیده است و پروژه دیگر تا چند ماه آینده تحویل داده می شود اما به واقع واحدهای مسکن مهر شاهرود با مشکل عدم تعهد پیمانکار روبرو است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان همچنین با بیان اینکه مهم ترین دغدغه مردم تحویل مسکنشان است، افزود: مردم علی رغم پرداخت پول همچنان چشم انتظار واحدهای خود هستند اما یکی از مشکلات عدم تعهد پیمانکاران است که طرح تحویل منازل مردمی را به تاخیر می اندازد.

صادقی گفت: اگر مشکل این تعداد پروژه باقی مانده رفع شود، روند تجهیز و تحویل منازل سرعت خواهد گرفت چرا که خوشبختانه بانک های عامل در اعطای تسهیلات پیرو و کمک یار ما هستند و مردم می توانند با بهره گیری از تسهیلات منازل خود را تجهیز کنند.

وی گفت: در راستای حل مشکلات مردم ساعی هستیم و در این بین از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.