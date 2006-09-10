اولمرت:براي ديدار با ابومازن آماده ام / بلر : همسويي با آمريكا را اشتباه نمي دانم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين"بنا"، اولمرت در جريان كنفرانس مطبوعاتي مشترك با توني بلر نخست وزيرانگليس در شهر تل آويو تاكيد كرد كه آماده كار و فعاليت با ابومازن براي اجراي طرح نقشه راه زير نظر كميته چهارجانبه متشكل از سازمان ملل متحد؛ آمريكا؛ اروپا و روسيه براي حل و فصل مسئله بين اسرائيل و فلسطينيان است.

نخست وزير اسرائيل افزود كه وي قصد خود براي ديدار با رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين وتمايل خويش براي تعميق مذاكرات با طرف فلسطيني براساس طرح نقشه راه را به اطلاع بلر رسانده است.

اولمرت در حالي آمادگي خود براي ديدار با ابومازن را بيان داشت كه پيشتر رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز از تمايل و آمادگي خود براي ديداربا نخست وزير رژيم صهيونيستي خبر داده بود.

به گفته اولمرت، اولويت از نظر اسرائيل آزادي گلعاد شليط نظامي اسير شده اسرائيلي است كه در جريان عمليات نظامي گروههاي فلسطيني در داخل خط سبز و نزديك مركز فلسطين اشغالي با نوار غزه اسير شد.

وي با بيان اينكه در ديدار با نخست وزير انگليس همچنين به موضوع لبنان پرداخته است، مدعي شد : ما مشكلي با دولت يا ملت لبنان نداريم و آماده ورود به گفتگو با لبنان در همه سطوح هستيم.

از سوي ديگر، نخست وزير انگليس درباره بحث و گفتگو درباره ايده هاي مربوط به مسئله فلسطين و درد و رنج فلسطينيان و اقدام هاي ممكن براي احياي روند صلح سخن گفت و افزود: با مرور زمان قادر به تحقق پيشرفتي خواهيم شد.

بلر افزود كه در زمينه تضمين اجراي كامل قطعنامه 1701شوراي امنيت سازمان ملل متحد به منظور ضمانت تسلط وكنترل لبنان بر همه خاك خويش تلاش خواهد كرد.



وي مدعي شد: انگليس در دوره اخير تلاش فراواني را براي دستيابي به آتش بس بين حزب الله و اسرائيل صورت داد.

نخست وزير انگليس با بيان اينكه در ديدار با اولمرت همچنين پرونده هسته اي ايران را مورد بحث و گفتگو قرار داده است، بر پاينبدي كامل انگليس به آنچه خواست و اراده جامعه بين المللي ناميد، تاكيد كرد.

بلر در بخش ديگري از اظهارات خود به شدت از سياست همسوي خود با سياست هاي آمريكا دفاع و ايستادن كشورش در كنار آمريكا را اشتباه ندانست و بر ضرورت روابط قوي بين سران انگليس و آمريكا تاكيد كرد و گفت : من جهان را از اين منظر مي بينم و اين امر غير قابل گفتگو است، زيرا ما با خطر تروريسم روبرو هستيم.

وي مدعي شد : ارتباطي بين حوادث 11سپتامبر در نيويورك و انفجارهاي ماه ژوئيه در لندن و رويدادهاي افغانستان و عراق وجود دارد.

بلر گفت : آماده ايستادن در كنار ائتلافي است كه به دموكراسي و آزادي با هر هزينه اي در سطح مردمي معتقد و پايبند است.