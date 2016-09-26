به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان بر تفکر و صحبت ریشهای در خصوص فرهنگ ایثار و ایثارگری تأکید کرد و گفت: برگزاری این مراسم در هفته دفاع مقدس و قدردانی از جانفشانیها و فداکاریهای ایثارگران در ۸ سال جنگ تحمیلی توفیقی الهی است که نصیب برگزارکنندگان این برنامه شده است.
وی با طرح این سئوال که ایثار چیست؟ چرا ایثار میکنیم و ایثارگر کیست؟ افزود: این سه سئوال اگر مطرح شود ارزش بسیاری دارد چراکه بسیاری از افراد معنای آنها را نمیدانند.
آیت الله محمدی با بیان آیهای از قرآن با این مضمون که «کسانی هستند که در راه خدا جانشان را در طبق اخلاص مینهند»، مصداق واقعی ایثار را حضرت امیرالمومنین علی(ع) معرفی کرد که با گذشتن از جان و بدون اطلاع از عاقبت کار به جای پیامبر اکرم(ص) در بستر ایشان خوابید و با این ایثار خود، حفظ دین خدا و تداوم آن را باعث شد.
آیتالله محمدی ایثار را از برجستگیها و فضیلتهای انسانی دانست که از سوی خداوند متعال عطا شده است و حتی فرشتگان و ملائکه از آن بیبهره هستند و گفت: ایثارگری و از خودگذشتگی عشق میخواهد و در این وادی کسانی وجود دارند که جان خود را میدهند تا رضایت خدای متعال را به دست آورند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان نمونههایی از وجود فداکاری و ایثار در حیوانات، افزود: در تمدن منفور امروز شاهد جهالت مدرن و از بین رفتن ارزشهای انسانی هستیم.
وی گفت: در حالی که میبینیم ارزشهای انسانی از بین رفته و انسان به جانوری تبدیل شده که ردی از عشق، ایمان، عقل و ارادت در او مشاهده نمیشود، انسانهایی یافت میشوند که با یافتن معبود حقیقی خود و با عشق واقعی، جان خود را در ۸ سال دفاع مقدس در راه دین و کشور خود فدا کردند و ایثارگریهایی جاودانه آفریدند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برای شهیدان و ایثارگران سعادت دنیوی و اخروی آرزو کرد.
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