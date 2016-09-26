به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای روستاییان استان تهران در شهرستان پاکدشت با اشاره به توانمندی های موجود در حوزه روستایی و عشایری استان تهران اظهار داشت: استان تهران از ظرفیت و توانمندی بالایی در حوزه روستایی و عشایری برخوردار است که باید از این استعدادها استفاده شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: حوزه روستایی و عشایری استان تهران از نظر جمعیتی نیز بسیار توانمند بوده، به طوری که با دارا بودن بیش از ۸۸۰ هزار نفر جمعیت، از بسیاری استان های کشور پیشی گرفته است.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت به حوزه روستایی و عشایری ادامه داد: دولت به دنبال استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در حوزه روستایی و عشایری است و در این راستا برنامه های مختلفی را در نظر دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به رویکردی که دولت نسبت به روستاییان و عشایر داشته و به دنبال استفاده از ظرفیت های این حوزه است، گام های خوبی در حوزه روستایی و عشایری در سال های گذشته برداشته شده است.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی خدمات دولت در حوزه روستایی و عشایری برای اطلاع مردم عنوان کرد: خدمات دولت درحوزه روستایی وعشایری به درستی اطلاع رسانی نشده است.

رضوی با تأکید بر این نکته که روستاییان در حوزه صنایع دستی بسیار توانمند و بااستعداد هستند، یادآور شد: باید از ظرفیت صنایع دستی در این بخش به خوبی بهره گرفت.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه های مختلف برای عرضه محصولات روستاییان و عشایر در بخش های مختلف نظیر کشاورزی، دامی و صنایع دستی افزود: به منظور کمک به روستاییان و عشایر، دولت یازدهم نمایشگاه های عرضه مستقیم محصولات روستاییان و عشایر را برپا کرده که پس از مراکز استان ها، در آینده نزدیک این نمایشگاه ها در شهرستان های مختلف کشور دایر خواهد شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تأکید کرد: باید از همه ظرفیت های موجود برای شکوفایی حوزه روستایی و عشایری استفاده لازم را برد.