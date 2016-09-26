مردم استان قزوین با گل وگلاب به استقبال رئیس جمهور می روند

خبرگزاری مهر- امور استانها: در حالی که کمتر از یک روز دیگر به حضور رئیس جمهور محبوب کشورمان در سرزمین مینودری باقی مانده مردم قزوین خود را برای استقبال از عالیترین مقام اجرایی کشور آماده می کنند.

این روزها تب و تاب و شور و نشاط خاصی در استان دیده می شود و بویژه شهر قزوین رنگ و بوی خاصی پیدا کرده و همه در جنب و جوشند تا میزبان شایسته ای برای رئیس جمهور منتخب خود باشند.

این روزها اگر سری به خیابانها و معابر بزنید متوجه می شوید اتفاقی در حال رخ دادن است و رفت و آمد خودروهای آتش نشانی و شهرداری که اقدام به شستن خیابانها و جدولها کرده اند و درختان را هرس می کنند و گل می کارند تا عطر و بوی خاصی درشهر پیچیده شود تا میهمان نوازی مردم به رخ کشیده شود کاملا مشهود است.

مردم این روزها که به همدیگر می رسند اولین کلامشان از آمدن رئیس جمهور است هر چند هرکدام دیدگاه و نظری دارند و با نگاهی متفاوت به این رویداد نگاه می کنند.

این روزها فرصتی شده تا مردم هم در مورد عملکرد دولت صحبت کنند و انتظار داشته باشند تا آمدن رئیس جمهور و هیئت دولت موجب توسعه استان آنها شده و به حل مشکلاتشان کمک کند.

برخی از مردم عملکرد دولت را قابل قبول و رو به پیشرفت می دانند و بعضی ها آن را با انتقاد همراه می کنند.

شایان فر یکی از بانوان شهروند قزوین در اینباره می گوید: اگر محدودیت های دولت را در نظر بگیریم میتوانیم در مورد فعالیتهای دولت قضاوت منصفانه کنیم هر چند منکر کاستی ها نیستیم اما انصافا باید از برخی خدمات تقدیر کرد.



منصوری یکی دیگر از شهروندان درخواست خود را از رییس جمهور در زمینه برخورد با فسادهای مالی بیان می کند.

ولی همه مردم بر سر اینکه سفر رییس جمهور می تواند فرصتهای خوبی را برای استان به وجود بیاورد متفق القول هستند.

حجت الاسلام علی قابل امام جمعه موقت قزوین هم در نماز جمعه اعلام کرد: باید مسئولان استان از سفر رییس جمهور نهایت بهره را ببرند و از کوچکترین فرصتها در مسیر بهبود معشیت و اشتغال مردم استفاده کنند.

افتتاح یک هزار میلیارد تومان پروژه

استاندار قزوین هم استقبال از رییس جمهور رابه یاد ماندنی پیش بینی کرد و خواستار مشارکت مردم در مراسم استقبال شد.



فریدون همتی تصریح کرد: در سفر رییس جمهور و هیت دولت ۳۷ پروژه با یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری افتتاح می شود که زمینه اشتغال سه هزار و۸۵۶ نفر در استان را فراهم می کند.

وی همچنین این سفر را موجب ارتقا جایگاه استان در تمام ابعاد به ویژه گردشگری، صنعتی و کشاورزی بیان کرد.

استاندار اضافه کرد: انتظار داریم همه افراد با هر سلیقه ای دست به دست هم دهند تا سفر ریس جمهور در استان پربار و پربرکت باشد و این نقطه قوت نظام است که ابعاد خارجی و داخلی را تقویت می کند.

همتی همچنین تصریح کرد: رسانه ها در انعکاس این سفر و بازتاب خارجی و داخلی آن بیش از پیش به رسالت خود پایبند باشند چرا که بازتاب آن به آبروی کشور بستگی دارد.

رییس کارگروه پشتیبانی سفر رییس جمهور هم از آماده بودن همه امکانات استان برای میزبانی از رئیس جمهور خبرداد و یادآورشد: بستر لازم برای این سفر و استقبال پرشور مردم از رئیس قوه مجریه فراهم شده است.

به گفته رضا گروسی آحاد مردم به صورت داوطلبانه و خودجوش زمینه استقبال از رییس جمهور و هیت دولت را فراهم ساخته اند که بیانگر اتحاد و همدلی میان تمام گروه های سیاسی و اقشار مختلف مردم است.

رییس کارگروه پشتیبانی سفر یادآورشد: سیاست ما در ستاد فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور بدون دغدغه و پرشور مردم در مراسم استقبال است.

گروسی ادامه داد: مدیریت مناسب و انضباط مالی در هزینه ها، استفاده و بهره مندی مناسب از همه امکانات دستگاهها و پرهیز از ریخت و پاش های غیر ضروری از راهکارهایی بوده که در ستاد به آن توجه شده است.

قزوین مهیای استقبال از رئیس جمهور

همه امکانات و ظرفیت های استان برای حضور پرشور مردم در مراسم استقبال و میزبانی شایسته از رئیس جمهور در قزوین فراهم شده اما آنچه بیش از هر چیز می تواند دستاورد این سفر را پربار کند اقدام برای حل مشکلات استان است.

صنعت، کشاورزی، گردشگری، استان با همه ظرفیت های موجود خود همچنان با مشکلات جدی دست به گریبان است که امید می رود از تسهیلات این سفر بتوانیم برای گره گشایی از مشکلات خود استفاده کنیم.

طرح مسائل کلان استان از جمله اختصاص سهم آب از سد طالقان، پیگیری احداث ادامه مترو هشتگرد به قزوین، مشخص شدن وضعیت فرودگاه، تسریع در پروژه های جاده قزوین، الموت و تنکابن، مسیر قزوین به رحیم آباد و کلاچای، حل مشکلات مسکن مهر، حل سود ناعادلانه دوران مشارکت بیش از ۸۱۶ خانوار تعاونی مسکن تامین اجتماعی و بازنشستگان استان، حل مشکلات واحدهای نیمه تمام صنعتی بیشترین تقاضای مردم از این سفر است.

میزبانی از رئیس جمهور و هیئت دولت افتخاری است که نصیب مردم استان شده و امید می رود گروههای سیاسی نیز در مسیر منافع ملی با کنار گذاشتن دیدگاهها با حضور در مراسم استقبال ضمن نشان دادن فرهنگ ایرانی و اسلامی خود در میهمان نوازی نمایی دیگر از وحدت را به نمایش بگذارند و نظر دولتمردان را به توجه بیشتر به استان معطوف کنند که در این صورت مردم بیشترین نفع را از این سفر مهم خواهند برد.

چهارشنبه ساعت ۹ صبح وعده دیدار در چهارراه طالقانی به سمت ولیعصر همه باهم به استقبال دکتر روحانی رئس جمهور خواهیم رفت.