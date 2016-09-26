بزرگداشت شهدای منا در ۳۱ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در خصوص ‌آخرین جلسه جمع بندی ستاد بزرگداشت شهدای منا گفت: در این جلسه که امروز برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که در یک سالگی فاجعه منا صد درصد برنامه های بزرگداشت، محقق شده و حتی بیشتر از آنچه تصور می شد اقدام کرده ایم.

سخنگوی ستاد بزرگداشت شهدای منا با بیان اینکه همه‌ی هفت کمیته ستاد بزرگداشت، گزارش های خود را ارائه دادند گفت:‌ در مجموع بیش از سه تا چهار هزار جلسه کارشناسی برای برنامه ریزی بزرگداشت در سازمان بسیج و مجموعه های مردم نهاد استان های مختلف برگزار شد و همچنین در کشور های دیگر نیز فراتر از آنچه پیش بینی میشد مراسم بزرگداشت منا در ۱۴ کشور دنیا برگزار شود اما طبق گزارشات رسیده ۳۱ کشور دنیا آیین بزرگداشت برگزار کرده اند.

اوحدی افزود: اوج شکوه برنامه های ما طبق خواست عمومی خانواده های معظم شهدا دیدار با مقام معظم رهبری بود که این دیدار در یک فضای بسیار معنوی برگزار شد و صحبت های مقام معظم رهبری مبنی بر شجره خبیثه ملعونه گفتمانی جدید ایجاد کرد که لازم است فرهیختگان، دانشگاهیان و حوزوی های ما روی مبانی که ایشان تاکید فرمودند در دنیا روشن گری کنند.

وی ادامه داد: اداره شورایی حج توسط کشورهای مسلمان با توجه به بی کفایتی آل سعود مطالبه ای است که مقام معظم رهبری از دنیا داشتند و به این معنا است که اینها کفایت لازم برای اجرای حج را ندارند و کشور های اسلامی باید در سازمان دهی حج مشارکت داشته باشند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه مسجدالحرام، خانه خدا و مدینه النبی شهر پیامبر است و آل سعود هیچ حاکمیتی در بیت الله الحرام ندارد گفت: بیانات و روشنگری های تاریخی مقام معظم رهبری در رابطه با کارشکنی های دولت عربستان و رفتار وقیحانه ی حاکمان سعودی در قبال شهدای منا که حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده از دنیای اسلام نشدند از مهمترین دستاوردهای مراسم بزرگداشت شهدای منا بود.

اوحدی گفت: امیدواریم همانطور که مقام معظم رهبری در پیامشان به مناسبت هفته دفاع مقدس فرمودند « این مشعل های فروزان، زمینه و بستر مناسبی برای بهره گیری معنوی در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشند» که این بسیار جمله پرمغز و بلندی است که ایشان برای درس گرفتن از شهدای عزیزمان بیان کردند تا بتوانیم سبک زندگیمان را متناسب با آنان تنظیم کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت در رابطه با پیگیری های حقوقی فاجعه منا نیز گفت: وزارت امور خارجه مسئول مستقیم پیگیری حقوقی است که جلسات متعددی را در این زمینه تشکیل داده اما همه دستگاه ها باید در این زمینه کمک کنند.

وی افزود: سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری تا به امروز بیش از ۱۸ جلسه در دادستانی کل کشور جلسه داشته ایم و کارشناسی ها و راه های مختلف توسط کارشناسان برجسته حقوقی تبیین شده تا ببینیم با کدام راهکار می توانیم حقوق شهدای مظلوم منا و خانواده های نجیبشان را محقق کنیم.

اوحدی گفت: نتیجه تمامی این جلسات این شد که باید از تمامی ظرفیت ها چه در داخل کشور و چه در فضای بین المللی استفاده شود تا بتوانیم پیگیری های حقوقی را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ حتی اگر روزنه ای در هرجای دنیا فراهم باشد که بتوانیم از طریق آن به نتیجه ای برسیم باید به دنبال آن برویم و حتی اگر به نتیجه هم نرسیدیم این امکان وجود دارد که از طریق همان روزنه لااقل روشنگری کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به این سوال که آیا وزارت امور خارجه اقدام عملی در خصوص پیگیری فاجعه داشته یا خیرگفت: تلاش بسیار خوبی صورت گرفته و از طریق نمایندگی های وزارت خارجه با کشور های مختلف ارتباطاتی برقرار شده و در چندین مورد نمایندگان کشورها در حوزه قضایی ارتباطاتی را با قوه قضاییه برقرار کردند که امیدواریم نتیجه این جلسات را به زودی شاهد باشیم.

اوحدی در خصوص تداوم بی کفایتی های عربستان در اداره مناسک حج نیز گفت: علی رغم کاهش ۵۰ درصدی زائران در موسم حج امسال متاسفانه حج امسال هم خالی از حوادث نبود و حوادث متعددی را از واژگونی اتوبو س ها تا آتش سوزی هتل ها شاهد بودیم.

وی افزود: استمرار حوادث طی سال ها و خصوصا دو دهه گذشته بیانگر یک واقعیت مهم است و آن اینکه عربستان و دولتمردان سعودی لیاقت و کفایت اداره حج را ندارند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت:‌ متاسفانه دولت عربستان با روش سیاسی نه تنها جمهوری اسلامی و زائران ایران را صد عن سبیل الله کردند بلکه شاهد رفتار نادرست آنان با مردم کشور های یمن، سوریه و بخشی از مردم عراق هستیم.