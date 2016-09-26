یک کشته و یک مجروح بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: ساعت هشت صبح امروز (پنجم مهرماه) سه دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۲۰ محور «رباط - جنگل گلستان» با یکدیگر برخورد کرده که مأموران پلیس راه چمن بید برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با بررسی محل تصادف مشخص شد خودروی پراید که از مسیر رباط به جنگل گلستان در حرکت بوده با دو دستگاه خودروی پروتون و پژو ۴۰۵ که از روبرو در حال حرکت بودند به صورت رخ به رخ باهم برخورد کردند که خانمی ۲۲ ساله از سرنشینان پراید به علت شدت جراحات وارده ناشی از تصادف در دم فوت کرده است.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: راننده خودروی پراید نیز به شدت مجروح و به بیمارستان های پورسینا شهرستان آشخانه منتقل شد.

سرهنگ حسین زاده بیان داشت: کارشناسان پلیس راه علت اصلی این سانحه را بی مبالاتی از جانب راننده خودروی پراید به علت تجاوز به چپ نسبت به خودروهای دیگر اعلام کردند.