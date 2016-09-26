انتقاد لاریجانی از عدم اجرای قوانین در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران مجتمع های پتروشیمی سراسر کشور ،گفت:از گزارشات مدیران صنعت پتروشیمی استفاده کردم و تا جایی که امکان داشته باشد دغدغه های مطرح شده در این جلسه پیگیری می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی،افزود:جایگاه صنعت پتروشیمی درکشور یک جایگاه راهبردی است و باید برای توسعه این صنعت زمینه سازی لازم انجام شود.

لاریجانی،ادامه داد:در برنامه ششم توسعه کشور به صنعت پتروشیمی توجه خواهد شد؛البته برای رفع مسائل و مشکلات باید راهکارهای کارشناسی ارائه شود.

رئیس نهاد قانونگذاری افزود:دربحث رگلاتوری نیز باید پیشنهادات کارشناسی و شفاف ارائه شود و نباید وضعیت به نحوی باشد که تفسیر متفاوت در رابطه با قوانین مرتبط ایجاد شود، بنابراین فعالان این صنعت باید پیشنهادات کارشناسی شده خود را ارائه دهند و اگر تاکید دارید این پیشنهادات در برنامه ششم توسعه لحاظ شود،باید کارها را سریع‌تر سامان دهید.

وی ادامه داد:اجرا نشدن برخی از قوانین درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها باید پیگیری شود و این موضوعات باید از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد و نکته دیگر در خصوص اینکه عنوان می شود با وجود آلاینده نبودن برخی از صنایع پتروشیمی،به زور از این صنایع عوارض گرفته می شود باید موارد را به طور مشخص بیان کرد تا پیگیری شود.

لاریجانی گفت:در بحث تضامین لازم برای سرمایه گذاری باید به تمامی جوانب توجه کرد ؛به طور مثال ممکن است یک بخش خصوصی صلاحیت لازم را نداشته باشد و در صورت اینکه دولت در این رابطه تضمین بدهد و بعد این بخش نتواند کار را به نحو مناسب انجام دهد و مشکل ایجاد شود، البته مساعدت و حمایت دولت از بخش خصوصی در اصل قابل قبول است.

وی در خصوص مسائل مربوط به بخش مالیات برارزش افزوده،گفت:در زمینه نحوه اخذ مالیات برارزش افزوده باید تجدید نظرهایی انجام شود.

رئیس مجلس افزود:به دلیل اینکه صنعت پتروشیمی از جایگاه استراتژیکی برخوردار است؛باید افق آینده این صنعت روشن و شفاف باشد و اگر فعالان این صنعت نیاز به صنعت راهبردی و بلند مدت دارند باید این موضوعات در قالب سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شود؛البته مجلس می تواند به مدت ۵ سال در قالب برنامه های توسعه سندهایی را در این رابطه مصوب کند.

لاریجانی،افزود:اینکه صنایع پتروشیمی در بخش هایی که با مشکل کمبود آب روبرو هستند احداث نشود نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی،ادامه داد:با توجه به فضای پسابرجام باید از ظرفیت خطوط اعتباری کشورهای دیگر استفاده کرد و دراین صنعت سرمایه گذاری لازم انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه محصولات پتروشیمی در بورس کشور ،افزود:به طور کلی در بورس نباید اجباری وجود داشته باشد و باید کار به نحوی باشدکه از سوء استفاده جلوگیری شود،البته در این رابطه باید تمامی جوانب سنجیده شود و تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

گفتنی است؛در ابتدای این مراسم "مهدوی ابهری" دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و فعالان این صنعت ضمن تشکر از رئیس مجلس در خصوص حمایت های ایشان گزارشی از وضعیت صنعت پتروشیمی به رئیس مجلس ارائه کردند.