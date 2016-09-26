مهرزاد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همچنان درحال اعزام نیرو به منطقه آتش سوزی هستیم، گفت: متاسفانه این منطقه کوهستانی است و تردد خودرو بسیار دشوار است به همین دلیل تنها از طریق بالگرد این کار ممکن است.

وی ادامه داد: تا این لحظه ۵ گروه توسط بالگرد به منطقه اعزام شدند و این تردد تا روشنایی هوا همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس تاکید کرد: از ساعتی قبل اعلام نیاز به ارتش، شهرستانهای همجوار و..... داده شده و تا این لحظه تنها نیروهای مردمی و مامورین حفاظت در منطقه فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی منطقه تنگ خرسی شهرستان پاسارگاد از حدود ظهر آغاز شده و تاکنون نیز ادامه داد.