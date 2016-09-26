به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز گودرزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر دوشنبه در محل فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان محلات برگزار شد، اظهار داشت: در هفته نیروی انتظامی که از نهم مهرماه آغاز می شود و تا ۱۵مهر ادامه خواهد یافت، ۵۹ برنامه در سطح شهرستان محلات برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه ها با شعار «همه با هم، برای امنیت و آرامش» در سطح شهرستان برگزار خواهد شد چرا که امنیت بدون مشارکت و مسئولیت پذیری مردم تحقق نخواهد یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات خاطرنشان کرد: در راستای شعار هفته نیروی انتظامی، آموزش همگانی در سطح مساجد، مدارس و دانشگاه های شهرستان با حضور کارشناسان انتظامی عملیاتی می شود.

گودرزی افزود: در این هفته برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دیدار با ائمه جمعه شهرستان، خانواده های معظم شهدا و غبار روبی و گلباران مزار شهدا با هدف تجدید بیعت با ولایت و ارزش های انقلاب در دستور کار قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات برگزاری صبحگاه مشترک، برنامه های فرهنگی و ورزشی کارکنان، برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی و انجام خدمات مضاعف در دفاتر پلیس ۱۰+ شهرستان را از جمله برنامه های شاخص در هفته نیروی انتظامی در این شهرستان نام برد.