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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

فرمانده انتظامی شهرستان محلات:

۵۹ برنامه به مناسبت هفته ناجا در محلات برگزار می‌شود

۵۹ برنامه به مناسبت هفته ناجا در محلات برگزار می‌شود

محلات- فرمانده انتظامی شهرستان محلات از برگزاری ۵۹ برنامه همزمان با هفته نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز گودرزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر دوشنبه در محل فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان محلات برگزار شد، اظهار داشت: در هفته نیروی انتظامی که از نهم مهرماه آغاز می شود و تا ۱۵مهر ادامه خواهد یافت، ۵۹ برنامه در سطح شهرستان محلات برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه ها با شعار «همه با هم، برای امنیت و آرامش» در سطح شهرستان برگزار خواهد شد چرا که امنیت بدون مشارکت و مسئولیت پذیری مردم تحقق نخواهد یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات خاطرنشان کرد: در راستای شعار هفته نیروی انتظامی، آموزش همگانی در سطح مساجد، مدارس و دانشگاه های شهرستان با حضور کارشناسان انتظامی عملیاتی می شود.

گودرزی افزود: در این هفته برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دیدار با ائمه جمعه شهرستان، خانواده های معظم شهدا و غبار روبی و گلباران مزار شهدا با هدف تجدید بیعت با ولایت و ارزش های انقلاب در دستور کار قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات برگزاری صبحگاه مشترک، برنامه های فرهنگی و ورزشی کارکنان، برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی و انجام خدمات مضاعف در دفاتر پلیس ۱۰+ شهرستان را از جمله برنامه های شاخص در هفته نیروی انتظامی در این شهرستان نام برد.

کد مطلب 3779738

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