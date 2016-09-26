طرح B در سوریه نشانگر تمایل آمریکا به راهکار نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تاکید کرد که اشارات مقامات آمریکا به وجود نقشه B درباره سوریه، نشانگر اصرار آنها بر به کارگیری راهکار نظامی برای سوریه است.

بر اساس این گزارش میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه همچنین اظهار داشت: اظهارات مقامات آمریکایی از وجود نقشه B برای سوریه بدون توجه به توافقات موجود در خصوص سوریه، حاکی از آن است که این مقامات انتظار دارند دولت جدید آمریکا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مواضعی سخت تر را در این زمینه اتخاذ کند و به آنها فرصت به کارگیری راهکار نظامی برای سوریه را دهد.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: مسکو با ادامه جنگ در سوریه به عنوان جایگزی توافقات امضا شده میان روسیه و آمریکا مخالف است. فرصت اجرای این توافقات هنوز به صورت کامل از دست نرفته است و امیدهایی وجود دارد. مسکو نسبت به پایبندی به آتش بس و انجام روند سیاسی به صورت همزمان تمایل دارد. همچنین حملات نظامی ائتلاف بین المللی بدون کسب مجوز از دمشق، مداخله خارجی محسوب می شود.

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: برخی از کشورهای غربی از جمله فرانسه، سفارت خانه های سوریه را در اختیار معارضان قرار داده اند.