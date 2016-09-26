امید در روستاها تقویت شده است/گسترش آبیاری تحت فشار در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح دستاوردهای روستاییان استان تهران در شهرستان پاکدشت با اشاره به توجه ویژه دولت به روستاییان و عشایر اظهار داشت: توجه به مناطق روستایی و توانمند سازی روستاییان و عشایر از جمله اولویت های جدی دولت بوده که با جدیت دنبال می شود.

استاندار تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، روستاییان و عشایر نقش مهمی را در تحقق این موضوع داشته و به همین خاطر حمایت از آنان در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر این نکته که اقدامات خوبی در حوزه روستایی و عشایری در دولت یازدهم انجام شده است، ادامه داد:اقدامات انجام شده توسط دولت در حوزه روستایی و عشایری موجب افزایش امید در روستاییان شده است و حمایت از آنان، از سوی دولت ادامه پیدا خواهد کرد.

استاندار تهران با اشاره به این نکته که عرضه محصولات و دستاوردهای روستاییان و عشایر در دستور کار دولت قرار دارد، بیان داشت: عرضه مستقیم محصولات تولیدی توسط روستاییان و عشایر در دستور کار قرار دارد که این امر علاوه بر آشنایی مردم با توانمندی روستاییان، از نظر اقتصادی نیز به آنان کمک خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به برکات و دستاوردهای راه اندازی نمایشگاه های دایمی عرضه محصولات روستاییان وعشایر تأکید کرد: بدون تردید عرضه مستقیم محصولات روستاییان و عشایر به اقتصاد روستاها کمک کرده و در نتیجه اقتصاد ملی تقویت خواهد شدو این امر با جدیت دنبال می شود.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه ویژه دولت یازدهم به توسعه آبیاری تحت فشار یاداور شد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت استفاده بهینه از آب، گسترش آبیاری تحت فشار در دستور کار دولت بوده و اقدامات انجام شده در این بخش، چند برابر دولت گذشته است.

وی با تأکید بر این نکته که تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به آبیاری نوین خواهند شد، تأکید کرد: اقدامات انجام شده از سوی دولت نشان دهنده آن است که مسئولان تلاش دارند تا از محصولات حوزه کشاورزی حمایت کنند.