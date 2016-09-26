به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز دوشنبه در نشست با ائمه جماعات استان مرکزی در اراک اظهار داشت: افرادی که در مراسمات سوگواری ایام محرم سخنرانی می کنند باید فصل الاخطاب سخنان خود را آگاهی بخشی به مردم در مورد پیام عاشورا قرار دهند.

وی افزود: این سوگواری ها باید به دور از هر گونه بدعت و رفتارهای غلط و خرافی برگزار شود تا پیام عاشورا به درستی به مردم و نسل جوان منتقل شود و این مساله در سال های اخیر همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: گفتمان و پیام واقعه کربلا باید نهادینه شود و اهداف سیدالشهدا(ع) از این قیام برای همگان روشنگری شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: واقعه عاشورا واقعه بزرگ و عظیمی در تاریخ جهان اسلام است که باید همواره اهمیت این واقعه مهم گوشزد شود و آئین های عزاداری محرم هر چه باشکوه تر برگزار گردد.

وی خاطرنشان ساخت: دشمن تلاش دارد تا فرهنگ عاشورایی را با هجمه های فرهنگی تحت تاثیر خود قرار دهد و اذهان مردم جامعه اسلامی را از آن منحرف کند، اما روحانیان و مبلغان دینی باید از این هجمه ها جلوگیری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: دستگاه های اجرایی و انتظامی در استان باید تلاش کنند تا مدیریت مراسم سوگواری محرم به خوبی انجام شده و از بروز رفتارهای خرافی و احساس و مسائلی که به پیام عاشورا صدمه می زند جلوگیری شود.

دری نجف آبادی همچنین نماز جمعه را عامل تقویت اتحاد بین مسلمانان دانست و آن را سدی در برابر توطئه ها و تفرقه افکنی های دشمن عنوان کرد.