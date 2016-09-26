برخورد پژو با تراکتور در گرگان یک کشته بر جای گذاشت

سرهنگ علی عبدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح روز دوشنبه یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با تراکتور در محور گرگان به علی آباد کتول و در نزدیکی روستای مرزنکلاته برخورد کرد.

وی ادامه داد: راننده خودروی پژو ۲۰۶ به دلیل شدت جراحات توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد اما پس از ساعاتی جان خود را از دست داد.

او با بیان اینکه هر دو خودرو در این حادثه مقصر شناخته شده اند، افزود: راننده پژو ۲۰۶ به دلیل توجه نکردن به جلو و همچنین راننده تراکتور به دلیل حرکت در بزرگراه مقصر هستند.

رئیس پلیس راه استان گلستان گفت: رانندگان برای اینکه در جاده ها دچار حادثه نشوند، حتما در زمان رانندگی از کمربند ایمنی استفاده کرده و از تلفن همراه نیز استفاده نکنند.