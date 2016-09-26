به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، مسعود مرسلپور در آستانه فرارسیدن ماه محرم و در آیین طشت گذاری منطقه زیباشهر قرچک در جمع عزاداران حسینی و دوستداران اهل بیت(ع) با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد وخاطره شهدا اظهار داشت: خدمتگزاران دولت تدبیر و امید در شهرستان قرچک و در اقصی نقاط کشور، علیرغم تمام مشکلات اقدامات خوبی انجام داده اند که در طول سال ها بی سابقه بوده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در شهرستان قرچک در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی، آموزشی و ... اشاره کرد و افزود: بیمارستان دولتی قرچک حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امید است تا پایان سال عملیات ساختمانی آن انجام شود تا نیروهای بومی سریعتر در این بیمارستان اشتغال یابند.

مرسلپور از مردم خواست انتقادات و پیشنهادات خود را به خدمتگزاران انتقال دهند و آنان را در امر خدمت رسانی بیش از پیش یاری کنند.

وی به موضوع سرشماری اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین رویدادهای سال جاری، موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن است که نیاز به همکاری مردم دارد، چرا که رشد و بالندگی این منطقه نیز در گروی این کار بزرگ است.

فرماندار مردم شهرستان قرچک را دارای عرق بالای دینی و مذهبی خواند و از آنان برای برگزاری با شور و شعور آیین های مذهبی به خصوص در ماه محرم تقدیر کرد.