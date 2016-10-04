فروش ۹۱ درصد واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت سمنان

غلامحسین بنازاده در گفتگو با مهر درباره وضعیت مسکن مهر شاهرود، اظهار داشت: بنیاد مسکن مسئولیت مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزارنفر این شهرستان از جمله مجن، کلاته خیج، بسطام، بیارجمند و ... را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه پروژه نیمه تمام پیرامون مسکن مهر در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر نداریم، افزود: ۹۱ درصد واحدها به فروش اقساطی رسیده اند و تمامی واحدهای در تعهد بنیاد مسکن به اتمام رسیده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه یک پروژه در غالب تفاهم نامه سه جانبه بدون متقاضی است، ابراز داشت: در شهر میامی از ۸۱ واحد ۱۶ واحد تکمیل و به کمیته امداد تحویل داده شد و تعداد ۶۴ واحد باقی مانده است چرا که پیمانکار به دلیل عدم توجیه اقتصادی کار را ادامه نداده است.

بنازاده درادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه وام مسکن مهر به اتمام رسیده است لذا برای رفاه مردم وام ۲۰ میلیون تومانی تحت عنوان وام مسکن بهسازی واحدهای روستایی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: برای سهولت امر در پرداخت وام به متقاضیان هفت بانک عامل برای همکاری با بنیاد مسکن تعیین شده و در این راستا دستورالعمل و جزئیات طرح برای تشکیل پرونده آماده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان افزود: با همکاری این اداره کل ۲۷۶ واحد از پروژه های نیمه تمام مسکن مهر در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است لذا خانوارهایی که هنوز از مسکن مهر برخوردار نشده اند با مراجعه به این بنیاد و گرفتن راهنمایی های لازم می توانند در این پروژه ثبت نام کنند.