رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران اعتماد بین دولت و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار بعدازظهر دوشنبه در گردهمایی ایثارگران اداره کل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه انقلاب ما، انقلابی است که منشاء آن استکبارستیزی و استبداد ستیزی است و تمامی تلاشی هم که انجام شد در جهت مقابله با استبدادستیزی بوده است، گفت: حفظ و ادامه دادن این مسیر وظیفه همه ماست.

وی بابیان اینکه ایثارگران جان خود را به خطر انداختند و صرفا به دلیل اعتقادشان در میدان های جنگ حضور پیدا کردند و به دنبال امتیازات نبودند بلکه با نگاه اعتقادی خود رفتند، گفت: امروز هم باید همین نگاه اعتقادی در جامعه حاکم باشد.

الهی تبار بااشاره به اینکه رئیس جمهور ما کسی است که در زمان جنگ در کنار امام خمینی(ره) ایستاد و به عنوان فرمانده در میدان های جنگ حضور داشت، گفت: برخی از وزرای امروز ما از رزمندگان دفاع مقدس بوده و در جنگ حضور داشته و نقش آفرینی کردند.

وی عنوان کرد: همه ایثارگران افراد ارزشمندی هستند چراکه شیرین ترین داشته و هستی خود که جان است را در طبق اخلاص گذاشتند و ما باید در این زمینه میراث داری کنیم و این رسالت همه ما در حوزه ایثار و شهادت است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نقش استان همدان در عرصه دفاع مقدس را پررنگ عنوان کرد و افزود: همدان تا قبل از پایان جنگ در ۴ جبهه فعال بوده و بعد از جنگ نیز نسبت به سایر استان ها در حوزه حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس فعال تر بوده است.

وی با بیان اینکه در جبهه اول نخستین نقطه که مورد تعرض دشمن قرار گرفت همدان بود و نخستین درگیری با نیروهای صدام توسط نیروهای همدان در قصرشیرین رخ داد، گفت: در جبهه دوم، پشتیبانی از میدان های نبرد توسط استان همدان انجام می شد و هر منزل یک مرکز پشتیبانی برای جبهه های جنگ بود.

الهی تبار گفت: جبهه سوم در بمباران شهرها بود که همدان بیش از ۵۰۰ بار توسط هواپیماها مورد تعرض قرار گرفت و ۱۵۰ بار بمباران شد و هزاران شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: استان همدان بعد از جنگ نیز تلاش وافری برای مستند سازی انجام داده که ازجمله آن ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان همدان است که منحصر به فرد و بی بدیل بوده و نمونه بارز به نمایش گذاشتن جانفشانی های شهدا و رزمنده های دفاع مقدس است.