نمایشگاه "از ری تا آسمان"در ارتفاعات بی بی شهربانو برپا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارج نهادن به جانفشانی ها و رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، ده ها ویژه برنامه فرهنگی و ارزشی با عنوان "ما آماده ایم" برای شهروندان این منطقه جنوبی به اجرا درآمده است.

صفوی با اشاره به اینکه نمایشگاه رزمی- فرهنگی "از ری تا آسمان" به مساحت هفت هکتار در ارتفاعات بی بی شهربانو برپاست، گفت: وقایع مهم آن دوران در این نمایشگاه به خوبی به نمایش درآمده و علاقه مندان می توانند تا ۱۰ مهرماه، برای تداعی اتفاقات آن دوران از این امکان ارزشی بهره مند شوند.

وی به اهمیت اجرای برنامه های مناسبتی این ایام ویژه قشر جوان اشاره کرد و افزود: باز آفرینی وقایع و عملیات های دوران دفاع مقدس و مباحث مربوط به اساس خلقت از نقاط قوت این نمایشگاه است.

صفوی استفاده از فرصت هفته دفاع مقدس برای ترویج فرهنگ جهاد، بسیج، قناعت و خودکفایی را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و گفت: غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از ایثارگران و خانواده های معظم شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم، یادواره شهدای مدافع حرم و ده ها برنامه ارزشی دیگر از برنامه های تدارک دیده شده در این هفته است.

وی خودکفایی و استقلال کشور را از نعمت های هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: تمامی برنامه های هفته دفاع مقدس با محوریت و تعامل مساجد، پایگاه های بسیج و مراکز فرهنگی انجام می پذیرد تا پیوند شهروندان با این اماکن ارزشی بیش از پیش شود.