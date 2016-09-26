تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس ارج نهادن به آرمان های امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر محمودی بعدازظهر دوشنبه در گردهمایی ایثارگران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: تجلیل از آزادگان و ایثارگران و رزمندگان و خانواده های معظم شهدا، تجلیل از آرمان های امام و انقلاب ماست.

وی افزود: زورگویان جهانی همواره با شکست روبرو بوده اند و آنچه در منطقه رخ می دهد نمونه بارز آن و قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه جانبازان انقلاب اسلامی، سندهای افتخار ایران اسلامی هستند و کشور اسلامی ما به جانبازان و ایثارگران افتخار می کند چراکه این عزیزان با خلق حماسه های ماندگار به همه ما درس جاودانگی و عزت و شرف و مردانگی دادند، افزود: خدمت در سازمانی که اکثر کارمندان آن از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند باعث افتخار است.

مدیرکل اقتصاد ودارایی استان همدان همچنین با اشاره به فعالیت های اداره کل گفت: این اداره در سال ۹۳ و ۹۴ و در جشنواره شهید رجایی، عنوان دستگاه برتر را از آن خود کرد که این امر حاصل زحمات تک تک همکاران است که بدون منت در این مجموعه مشغول به کار هستند.

مسئول امور ایثارگرن اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز در این نشست گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، ثواب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمتر از شهادت نیست.

علی اوسط مرادی با بیان اینکه در مجموعه اقتصاد و دارایی استان همدان، اکثر کارمندان از خانواده شهدا، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران هستند، اعزام پرسنل اداره کل به مشهد مقدس و قم و عتبات عالیات، برگزاری جلسات زیارت عاشورا در ایام محرم، برگزاری مراسم جشن در مناسبت های مختلف، شرکت در مراسم غبارروبی گلزار شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی را از فعالیت های اداره کل برشمرد.

لازم به ذکر است در پایان این گردهمایی از ایثارگران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تقدیر به عمل آمد.