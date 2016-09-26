آلودگی شدیدوپایدار هوای اصفهان در پاییز/کاهش بارش‌ باران در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت اعلام وضعیت هواشناسی استان اصفهان در شش ماهه گذشته با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: نقش هواشناسی در جنگ به خصوص نبردهای موشکی ویژه و تاثیرگذار است و بر این اساس همکاران ما از روزهای ابتدایی دفاع مقدس در جای جای کشور به ویژه مناطق عملیاتی به عنوان دستگاه تاثیرگذار اطلاعات جوی هواشناسی را به موقع و دقیق در اختیار ارتش و سپاه می‌گذاشتند.

وی در ادامه به وضعیت بارشی استان در سال زراعی ۹۵-۹۴ اشاره و بیان داشت: بارش‌های استان نسبت به بلندمدت ۲۷ درصد کاهش داشته است و بر این اساس اصفهان در بلندمدت در رده چهارم استان کم‌بارش کشوری قرار می‌گیرد.

اصفهان رتبه سوم استان کم بارش را در کشور دارد

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه کاهش باران استان نسبت به سال گذشته زراعی ۱۴ درصد است و جایگاه سوم کم بارشی را نسبت به سال گذشته در مدت یک سال داریم، افزود: میانگین کل بارش وزنی استان از اول مهرماه تا ۳۱ شهریورماه ۹۵ برابر با ۱۷.۸ میلی‌متر است.

وی با اشاره به اینکه همچنین بارش شهر اصفهان در دوره مذکور ۵۷.۴ میلی‌متر است که ۵۳ درصد نسبت به بلندمدت کاهش دارد، ابراز داشت: بارش کوهرنگ و سرچشمه‌ها ۱۲ درصد از میانگین و ۲۵ درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشته است و بدین ترتیب اکثر نقاط استان به جز برخی شهرستان‌های غربی میزان دریافت بارش هم نسبت به سال گذشته و هم بلندمدت کاهش داشته است.

بیجندی به وضعیت دمای استان اشاره و گفت: میانگین دمای شهریورماه یک و نیم درجه از بلندمدت آماری گرم‌تر بوده‌ است و نسبت به شهریورماه ۹۴ نیز حدود دو درجه گرم‌تر بوده است.

وی اضافه کرد: میانگین دمای مردادماه در بلندمدت و کوتاه مدت ۰.۷ درجه کاهش و در تیرماه نیز یک درجه افزایش داشته است و بر این اساس به طور کلی تابستان گرم‌تری را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم که اثر ویژه در تغییر اقلیم (افزایش دما و کاهش بارش) دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه شاخص SPEI علاوه بر میزان بارش فاکتور تعریق و تبخیر را با حوزه دما مرتبط می‌سازد، به وضعیت خشکسالی استان اشاره و اظهار داشت: از دیدگاه هیدرولوژی و بر اساس شاخص SPEI حدود ۷۰ درصد مساحت استان از ابتدای سال آبی جاری تا شهریورماه (در بازه کوتاه مدت) گرفتار خشکسالی متوسط و خفیف بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مساحت اصفهان، اردستان، برخوار، مبارکه، نایین، خمینی شهر، دهاقان، سمیرم، شهرضا، لنجان و فلاورجان در بلدمدت خشکسالی هیدرولوژیک را تجربه کردند، ادامه داد: بدین ترتیب ۸۰ درصد جمعیت استان در مناطق دچار خشکسالی و ۲۰ درصد در مناطق نرمال زندگی می‌کنند.

۴۲ درصد مساحت حوضه آبریز گاوخونی در بلندمدت تحت تاثیر خشکسالی بود

بیجندی به وضعیت خشکسالی حوضه آبریز گاوخونی اشاره و اظهار داشت: بر اساس شاخص SPEI در دوره یازده ماهه تا پایان مردادماه ۹۵ ، ۵۳.۳ درصد مساحت این حوضه تحت تاثیر خشکسالی خفیف بوده و در بلندمدت ۵۰ درصد خفیف و ۴۲ درصد متوسط بوده است.

وی تاکید کرد: نگاهی به وضعیت خشکسالی در سرچشمه‌های آبی زاینده‌رود نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا ابتدای شهریورماه ۹۵ و میان مدت این منطقه عمدتاً تحت تاثیر خشکسالی بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بدون اطلاع از غلظت ذرات معلق امکان پیش‌بینی آلودگی وجود ندارد و پایش و پیش‌بینی مکمل یکدیگر است، تصریح کرد: بر این اساس هواشناسی‌ استان اقدام به نصب و راه‌اندازی دستگاه اندازه‌گیری ذرات معلق و گازهای آلاینده زیست‌محیطی کرده و شاخص کنترل کیفی به صورت اتوماتیک محاسبه و در نرم‌افزارهای هواشناسی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی فصل بارش در سه ماه آینده گفت: در ماه‌های مهر تا اواسط آذرماه شرایط بارش موثری در استان انتظار نمی‌رود و الگوی ژئوپتانسیلی نشان از وجود مانع برای حرکت سامانه بارشی به عرض‌های پایین‌تر را دارد.

افزایش دامنه دما در پاییز قابل توجه است

بیجندی با پیش‌بینی دما در سه ماه آینده اظهار داشت: در طول این مدت میانگین دمای هوا در بخش‌های مرکزی و جنوب استان و به ویژه نواحی شرقی ۰.۵ تا یک درجه افزایش خواهد داشت اما پاییز امسال نسبت به سال گذشته خنک‌تر است.

وی ادامه داد: بر این اساس خنکی دما و کاهش بارش موجب می‌شود تا اثرات آلودگی پایدار را شاهد باشیم و با توجه به کاهش رطوبت، افزایش دامنه دما ( اختلاف حداقل و حداکثر دما) قابل توجه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس امسال وضعیت بغرنج آلودگی در اصفهان پیش‌بینی می‌شود مگر اینکه شرایط بارش باران متحول شود.

وی با اشاره به تهیه تهک‌های ۵ گانه توسط هواشناسی استان که شامل توصیه‌های هواشناسی کاربردی در بخش‌های مختلف است، ابراز داشت: بر این اساس به دلیل تأخیر در دریافت بارش‌های موثر پاییزی بر روی استان در پاییز سال جاری در مناطق غرب و جنوب غرب کشت دیم با حداقل دو هفته دیرتر نسبت به تقویم زمانی انجام و در سایر مناطقی که کشت دیم با مخاطره همراه است توصیه می‌شود از این نوع کشت خودداری کنند.

ضرورت اجرای برنامه کاهش آلودگی کلان‌شهر اصفهان

بیجندی به تهک آلودگی اشاره و بیان داشت: تأخیر در بارش پاییزی ۹۵ و بارش‌های کمتر از نرمال موجب می‌شود تا شست‌وشوی آلاینده‌های جوی و ذرات معلق در ماه‌های پاییز و زمستان مناسب نباشد و بر این اساس اجرای برنامه کاهش آلودگی کلان‌شهر اصفهان و شهرک‌های تابعه ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین به عنوان توصیه هواشناسی کاربردی با جنبه عمومی پیشنهاد می‌شود با توجه به کاهش باران نسبت به بلندمدت به ویژه در مرکز مدیریت جدی منابع آبی به عنوان مهم‌ترین اولویت مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه بر این اساس خنکی دما و کاهش بارش موجب می‌شود تا اثرات آلودگی پایدار را شاهد باشیم، بیان داشت: همچنین تهک گردشگری، ورزشی سلامت و عمران و ترابری از دیگر مواردی است که هواشناسی اصفهان در این زمینه فعالیت می‌کند.