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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

معاون شهردار همدان:

کمک شهرداری همدان به هیئت های مذهبی براساس اولویت نیازها است

کمک شهرداری همدان به هیئت های مذهبی براساس اولویت نیازها است

همدان - معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان از برنامه ریزی برای کمک به هیئت های مذهبی در ماه محرم خبر داد و گفت: کمک به هیئت ها و مساجد براساس اولویت نیازمندی‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی ظهر دوشنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان از برگزاری جشن‌های متعدد در دهه ولایت در همدان خبر داد و گفت: همزمان با عید سعید غدیر کاروانی شامل ۱۱۰ خودروی تزئین شده در همدان به حرکت درآمد.

قدیمی از برنامه ریزی شهرداری همدان برای برگزاری برنامه های هفته جهانی کودک خبرداد و گفت: در این راستا هر روز کارگاه‌های آموزش خانواده از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ با همکاری تشکل‌های مردمی در مجتمع عین‌القضات همدان برپا شده است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان با بیان اینکه جمعه آینده نیز در باغ ایرانیان جشنی به مناسبت روز کودک برگزار خواهد شد و کودکان و والدین آنها در این برنامه حضور خواهند داشت، گفت: برنامه‌ریزی ها برای برگزاری مراسم ماه محرم توسط شهرداری همدان انجام شده است.

قدیمی اجرای تئاتر «واگویه‌های علی گندابی» را از برنامه های اصلی عنوان کرد و بااشاره به تأثیرگذاری این نمایش بر مخاطب، عنوان کرد: این نمایش همزمان با دهه دوم محرم در تالار فجر همدان اجرا می شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان برگزاری نمایشگاه عکس عاشورا و کمک به هیئت های مذهبی و مساجد در ماه محرم را نیز از برنامه های دیگر عنوان کرد و گفت: کمک به هیئت ها و مساجد براساس اولویت نیازمندی ها خواهد بود.

کد مطلب 3779761

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