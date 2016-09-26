خبرنگار دروغ نمی گوید/ مدیرغیر بومی به فکر شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معین عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با انتقاد از رفتار و سخنان مدیرکل محیط زیست استان فارس یادآور شد: رئیس سازمان محیط زیست استان استان در سال ۹۲ و در پایان سمینار علمی بررسی اثرات احتمالی پروژه سد تنگ سرخ بر دریاچه مهار لو به بنده گفتند که قانع شدم و باید دیگران را هم قانع کنیم.

وی ادامه داد: سه ماه قبل در جلسه کارشناسی چند ساعته تشکیل شده توسط استاندار که خود مهندسی آگاه در زمینه های آبی است، مدیرکل محیط زیست خطاب به جلسه اعلام کرد که در خصوص سد تنگ سرخ قانع شده و لذا خودشان به همراه استاندار به سازمان محیط زیست کشور رفته تا امکان بررسی مجدد پروژه را با توجه به مطالعات زیست محیطی تکمیلی فراهم کنند.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: استاندار و نماینده مردم شیراز با درایت به ما توصیه کردند که مدتی سکوت و صبر کنید تا دریک فضای آرام کارشناسی و علمی موضوع در سازمان محیط زیست کشور مطرح شود و شورای شهر و شهردار هم سکوت کردند لیکن با کمال تعجب چند روز بعد مصاحبه ای از مدیرکل محیط زیست در مطبوعات در مخالفت با سد تنگ سرخ ملاحظه شد.

معین افزود: پس از اعتراض ما واستانداری، مدیرکل محیط زیست اعلام کرد که خبرنگار شیطنت کرده و این مصاحبه مربوط به سال ها قبل بوده وما هم خوش بینانه پذیرفتیم.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: چند ماه سکوت کردیم لیکن با کمال تأسف همین چند روز قبل مجدداً در روزنامه ها، نامبرده یک مصاحبه دیگر تخریبی در جهت تشویش اذهان عمومی داشته اند، باز هم اعتراض کردیم و این بار نیز نامبرده به مقامات استانداری و نماینده شیراز گفت که خبرنگار شیطنت کرده و مصاحبه واقعیت ندارد .

وی تاکید کرد: من شخصاً پیگیری کردم و معلوم شد مصاحبه واقعی بوده مربوط به همین چند روز قبل و آنهم از طریق یک خبرگزاری معتبر دولتی بوده است.

عضو شورای شهر شیراز، گفت:جناب مدیرکل محیط زیست، خبرنگار قطعاً دروغ نمی گوید و دلم هم نمی آید شما را دروغگو خطاب کنم چون دروغگو دشمن خداست ولی به ضرس قاطع می گویم شما شهامت دفاع از حرف و عقیده قلبی خود را ندارید در جلسات کارشناسی و علمی عقیده دیگری دارید و در افکار عمومی شعار دیگری می دهید.

معین خطاب به مدیر کل محیط زیست فارس افزود: شما غیر بومی هستید و دیر یا زود ازاین شهر می روید ولی شهردار و نمایندگان شیراز در این شهر بزرگ شده و می خواهند زندگی کنند و قطعاً بیشتر از شما به حفظ محیط زیست شیراز تعصب دارند، من آدم سیاسی نیستم ولی دلم به حال مظلومیت جمهوری اسلامی و آقای رئیس جمهور می سوزد که همه از ایشان توقع معجزه اشتغال و گشایش دارند، در حالیکه بعضاً کارگزارانی چون شما دارند که افتخارشان توقف پروژه های مثبتی چون سد تنگ سرخ و پالایشگاه شیراز است.

وی ادامه داد: شما دو راه بیشتر ندارید اول اینکه صادقانه تسلیم مباحث علمی و کارشناسی شده و از عقیده قلبی خود در خفا و برون یکسان دفاع کنید و اجازه دهید شیراز از خطر سیل رهائی یابد و چهره آن متحول شود و دوم، در محضر مردم و قوه قضایه ضمانت دهید که در شیراز سیل نمی آید و اگر آمد ضامن مال و خون مردم هستید و همچنین شخصاً ۲۰ میلیارد تومان خرج کرد قبلی مردم شیراز در سد تنگ سرخ را پس بدهید.