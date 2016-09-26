احیا زکات باعث از بین رفتن فقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، آیت الله حسن عالمی رییس شورای عالی زکات کشور دراولین گردهمایی شوراهای زکات استان تهران با تأکید براهمیت این فریضه الهی اظهار داشت:ائمه جماعات و روحانیون باید درمورد لزوم پرداخت زکات فرهنگ سازی کنند، چرا که اگر زکات داده نشود، هلاکت عامه را درپی دارد و اگر زکات داده شود، سیادت عمومی را رقم می زند.



عالمی گفت: هدف ازاین همایش، اهمیت دادن به امر زکات بوده، چرا که زکات احیا کننده است و اگر زکات داده شود، فقیری در بین مردم باقی نخواهد ماند.



وی ادامه داد:بنابر فرموده امام صادق(ع)، درامت اسلام اهمیت هیچ چیز به اندازه زکات نیست و خداوند فریضه ای را واجب کرده و چیزی را شدیدتر وسنگین تر از زکات قرارنداده است.



نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: میزان تولید محصولاتی کشاورزی مشمول زکات باید مشخص و میزان زکات تهران نیز تعیین و سپس روی این آمار کار تحلیلی انجام شود.