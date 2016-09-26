اعزام نیروهای ویژه به لیبی برای آموزش گروههای مسلح محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعزام نیروهای ویژه برای آموزش گروه های مسلح در لیبی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی اظهار داشت: اعزام نیروهای ویژه به لیبی برای آموزش گروه های مسلح را محکوم و درخواست می کنیم که روشی مشخص برای امنیت لیبی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: به دلیل حملات هوایی برخی کشورها در لیبی مشکلاتی در عرصه امنیتی وجود دارد. این روند موجب تشدید درگیری ها و دشمنی ها در لیبی می شود. وضعیت لیبی همچنان بی ثبات است و پس از مداخلات نظامی غیرقانونی در سال ۲۰۱۱ میلادی در این کشور، تلاش ها برای بازگرداندن ثبات و وحدت موفقیت آمیز نبوده و آینده لیبی همچنان مبهم است.

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: توافق سیاسی لیبی همچنان مبدأیی برای حل و فصل امور است و تنها راه دستیابی به راه حل، گفتگوی صریح میان گروههای درگیر در لیبی ها بر اساس یک برنامه عملیاتی است که در آن هرگونه مداخلات خارجی استثنا گردد.

وی در پایان گفت: از مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل در امور لیبی درخواست می کنیم که تمامی طرف های سیاسی لیبی را در روند صلح این کشور شرکت دهد و هیچ کس را کنار نگذارد.

گفتنی است لیبی از زمان سرنگونی نظام معمر قذافی با ناامنی و بی ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. اخیرا پس از مذاکرات فشرده طرف‌های لیبیایی با نظارت سازمان ملل این طرف‌ها به توافق رسیده و دولت وحدت ملی را تشکیل دادند اما هنوز برخی گروه‌ها با این دولت مخالفند. در دوره اخیر آمریکا به بهانه جنگ با داعش حملاتی را در لیبی انجام داده است. برخی کشورها مثل فرانسه نیز نیروهای ویژه‌ای را به بهانه آموزش نیروهای لیبیایی در این کشور مستقر کرده‌اند.