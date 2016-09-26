توضیح فدراسیون فوتبال در مورد پاداش ملی پوشان فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حسینی در این مورد گفت: طی روز گذشته و امروز و با توجه به اینکه ارقام پیشنهادی کمیته فوتسال با تایید هیات رئیسه فدراسیون اعلام شده است، برخی متاسفانه با کج سلیقگی و بدون در نظر گرفتن شرایط حساس تیم ملی فوتسال در دیدار مهم و حیاتی برابر روسیه، مطالبی را عنوان کرده اند که نیاز است توضیحاتی در این زمینه ارائه شود.

وی در ادامه بیان کرد: اگر با دقت به مصوبات روز گذشته هیات رئیسه توجه کنیم، علاوه بر پاداش دلاری که برای بازیکنان در نظر گرفته شده، فدراسیون با توجه به توانمندی‌های خود پاداش ریالی مناسب و قابل قبولی نیز برای این تیم در نظر گرفته است که پس از بازگشت تیم ملی به آنها پرداخت خواهد شد. ضمنا طی تماس هایی که با تیم ملی فوتسال درکلمبیا داشته ایم، این تیم خوشبختانه در بهترین شرایط روحی و آمادگی جسمانی قرار دارد و بدون توجه به موارد عنوان شده، همانند گذشته تمام تلاش خود را برای افتخار آفرینی و شادی مردم عزیز ایران به کار خواهد بست.

لازم به توضیح است؛ امروز نیز فدراسیون باتوجه به مشکلات بانکی موجود وجهی را برای تیم ملی فوتسال به کلمبیا ارسال کرده است.

حسینی افزود: فدراسیون پیش از اعزام تیم تمام تلاش خود را برای آماده سازی هرچه بهتر تیم ملی فوتسال انجام داده و بر این باوریم که می بایست بهترین شرایط را برای این تیم فراهم کنیم. البته فدراسیون فوتبال قدردان زحمات و افتخار آفرینی های تیم ملی فوتسال در جام جهانی بوده و خواهد بود و درخواست می کنیم که در این شرایط به حمایتهای هر چه بیشتر از تیم ملی فوتسال کشورمان ادامه دهند.