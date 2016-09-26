سه سینماگر خارجی از مقاومت گفتند/ مسلمانان تروریست نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه پنجم مهرماه نشست پرسش و پاسخ خبرنگاران و تعدادی از فلیمسازان بین‌المللی مهمان جشنواره فیلم «مقاومت» در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در این نشست سه فیلمساز بین‌المللی به نام بِلاخریس کارگردان لبنانی، بنجامین مارتینی از فرانسه و ملیکا زئیری از فرانسه برگزار شد.

در ابتدای این نشست بِلاخریس با اشاره به فیلم «جارُف» گفت: این فیلم با موضوع آزادسازی منطقه بیجی ساخته شده است. این فیلم درباره طوایف مختلف حاضر در این منطقه و همکاری آنها برای آزادسازی منطقه بیجی و مبارزه در برابر داعش ساخته شده است. ما در این فیلم شاهد قبایلی هستیم که در کنار هم برابر داعش مقابله و این منطقه را آزاد کردند. درواقع «جارف» فیلمی است که پیام روح ملی نسبت به کشتار داعش را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: این فیلم بازگوکننده‌ مراحل مختلف آزادسازی بیجی است که خود من در تمام مراحل آزادسازی این منطقه حضور داشتم و از آن فیلم گرفتم.

بنجامین مارتینی نیز درباره فیلم خود بیان کرد: من فیلمی با موضوع «ایران‌هراسی» ساختم. یکی از مهمترین اهداف من برای حضور در کشورهای مختلف این است که در رابطه با آن کشور فیلم بسازم. سفر من به ایران نیز با همین هدف آغاز شد. این فیلم با حاشیه‌های رایج در رسانه‌های خارجی کاملاً فاصله دارد و آنچه که نسبت به ملت ایران دیدم به تصویر کشیدم. این را هم باید بگویم که کل هزینه ساخت این فیلم به صورت شخصی پرداخت شده و همین مساله باعث شده است که هیچ نگاه سیاسی در آن وجود نداشته باشد.

ملیکا زئیری کارگردان فیلم «محمد نام کوچک من است» درباره فیلم خود توضیح داد: این اثر درباره حملات تروریستی به شهر پاریس است. البته حملات تروریستی زیادی به شهرهای مختلف فرانسه صورت گرفته است که در نهایت حملات تروریستی به پاریس بُعد بین‌المللی پیدا کرد. من در این فیلم تلاش کردم که نشان دهم که هر مسلمانی تروریست نیست و با ساخت این فیلم نسبت به موج اسلام‌هراسی که در فرانسه رخ داده بود، واکنش نشان دادم.

وی با اشاره به اینکه «محمد نام کوچک من است» را به صورت فُرم کمیک داستانی ساخته است، تأکید کرد: اساس این فیلم پیام صلح‌دوستی در اسلام است و با توجه به فضای موجود در فرانسه، انتخاب این فرم برای ساخت فیلم بسیار مناسب بود.

بلاخریس در ادامه این نشست گفت: جنایت وحشیانه داعش و آمریکا در عراق به درستی به تصویر کشیده نمی‌شود و وظیفه فیلمسازان این است که بتوانند این جنایت و مقاومت در برابر آن را به درستی نشان دهند. جشنواره فیلم «مقاومت» فرصتی بود که ما بتوانیم این آثار را نشان دهیم.

بنجامین مارتینی کارگردان مستند «به ایران نروید» نیز در ادامه بیان کرد: من از مفهوم نام «مقاومت» احساس خوبی ندارم، چرا که این کلمه همراه با خشونت است. فکر می‌کنم که باید از کلمه «مقاومت صلح‌طلبانه» استفاده کنیم. علاوه بر آن معتقدم ضرورت ندارد که برای شرکت در حضور موج مقاومت، حتماً یک عکاس، فیلمبردار و یا کارگردان حرفه‌ای باشیم؛ کافی است که یک دوربین در دست داشته باشیم و در جریان مقاومت، خود را همراه کنیم.

ملیکا زئیری نیز در ادامه گفت: من فکر می‌کنم مهم، نیّت و میل به انجام مقاومت است و امروز با توجه به امکانات مختلفی که وجود دارد، امکان شرکت در جریان مقاومت برای هر فردی و در هر نقطه‌ای وجود دارد.

بنجامین مارتینی درباره نمایش دادن فیلم خود در جشنواره‌های مختلف توضیح داد: زمانی که من ساخت این فیلم را شروع کردم، به دنبال شرکت در جشنواره نبودم. اگر در جشنواره «مقاومت» حضور پیدا کردم به دلیل دبیرخانه این جشنواره است. «به ایران نروید» از طریق اینترنت در اختیار مخاطبان قرار گرفت و خوشبختانه مورد استقبال مردم فرانسه نیز قرار گرفت. مردم فرانسه، ایران را دوست دارند و علاقه‌مند هستند که بیشتر در مورد ایران بدانند.

بلاخریس نیز گفت: فیلم من قرار است در استرالیا و نیوزیلند به نمایش درآید. من در این فیلم عنصر انسانی و احساس ضد داعشی را که حتی میان حیوانات نیز وجود داشت به تصویر کشیدم.

زئیری بیان کرد: این فیلم در بلژیک و پرتغال نمایش داده شده و ممانعتی برای نمایش آن وجود نداشته باشد و باید بگویم که فیلم بعدی من نیز درباره رفتارهای تند پلیس فرانسه با مظنونین است.

در پایان این نشست بنجامین مارتینی تصریح کرد: مردم ایران با توجه به فضای موجود می‌توانند خوش‌بین باشند. ملت ایران دو صفت مهم مهمان‌نوازی و خونگرمی دارند که همین مساله سبب می‌شود تا نگاه مردم در کشورهای دیگر نسبت به ایران تغییر کند.