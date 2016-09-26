به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد بهزاد بزرگزاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفت مهر مصادف با روز ایمنی و آتش نشانی برگزار شد با اشاره به اینکه از هفت مهر ماه سال گذشته تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ عملیات در آتش نشانی شهرستان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: از این تعداد عملیات سه هزار و ۷۸۵ مورد مربوط به حریق بوده است.

کاهش سه درصدی حریق در اصفهان

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ موفق به کاهش سه درصدی حریق در شهرستان اصفهان بودیم، ابراز داشت: این موفقیت به دنبال اقدامات فرهنگی پیشگیرانه به دست آمده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در ادامه به کسب موفقیت‌های سازمان آتش نشانی اصفهان در سال ۲۰۱۵ و همچنین در ستاد نوروزی سال جاری اشاره کرد و افزود: آتش نشانی اصفهان موفق شد در مسابقات جهانی اطفای حریق که در کشور آلمان برگزار شد از بین ۱۱ هزار حریق و به دلیل موفقیت در اطفای حریق شرکت «ارسا گاز» مقام دوم این مسابقات را به خود اختصاص دهد که البته خیلی‌ها بر این باور بودند که این عملیات بایستی مقام برتر جهان را کسب می‌کرد.

وی افزود: همچنین کمیته ایمنی شهرداری اصفهان در ستاد تسهیلات سفر نوروزی در استان اصفهان در سال جاری رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

آتشپاد بزرگزاد تصریح کرد: در حال حاضر آتش نشانی اصفهان دارای برند جهانی است و در این راستا تجهیزات و زمان رسیدن به محل حادثه در این سازمان در شهر اصفهان مطابق با استانداردهای جهانی است.

وی میانگین زمان حرکت نیروهای امدادی سازمان آتش نشانی پس از اعلام گزارش حادثه را بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه اعلام کرد و ابراز داشت: از این رو با توجه به بررسی‌های کارشناسانه‌ای که صورت گرفته اقدامات مورد نیاز برای در دسترس قرار دادن امکانات خدمت رسانی در هنگام حوادث در سطح شهر اصفهان فراهم شده است.

نصب ۲۸۰۰ شیر هیدرات در اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در ادامه به نصب بیش از دو هزار و ۸۰۰ شیر هیدرات در سطح شهرستان اصفهان اشاره کرد و افزود: با تجهیز شهر به این سیستم می‌توان در کمترین زمان ممکن حریق‌های موجود را اطفا کرد.

وی همچنین به بازرسی از سایت‌های بازی کودکان در سطح شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر همه ۱۸۸ سایت بازی شهر اصفهان به صورت کامل استانداردسازی شده است.

آتشپاد بزرگزاد در ادامه به برخی از برنامه‌های سازمان آتش نشانی از اول تا هفتم مهر اشاره کرد و گفت: همزمان با بازگشایی مدارس نمایندگان سازمان آتش نشانی در اکثر مدارس سطح شهر اصفهان حضور یافته و با اهدای گل نکات ایمنی از خانه تا مدرسه و بالعکس را برای دانش آموزان یادآور شدند.

وی همچنین برگزاری مسابقات «یومار کشی» و «صعود به قله کوه صفه» را نیز از دیگر برنامه‌های سازمان آتش نشانی در هفته جاری دانست و ابراز داشت: دوی امدادی، دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم، دیدار با جانبازان آسایشگاه شهید مطهری، دیدار با آیات عظام و برگزاری رژه ناوگان سبک، سنگین و نیمه سنگین خودروها و نیروهای امدادی آتش نشانی نیز از دیگر برنامه‌های این سازمان در هفته آتش نشان است.

وی با بیان اینکه مانور « ایمن» با هدف فرهنگ‌سازی عبور ایمن برای اولین بار در کشور توسط آتش نشانی اصفهان شده است، گفت: این مانور به صورت ماهیانه صورت می گیرد و هدف آن فرهنگ سازی عبور و مرور ایمن و نظم شهری در عبور و مرور است.