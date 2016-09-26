به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی ظهر دوشنبه، در نشست هم اندیشی با اعضای شرکت کننده در همایش منطقه ای پنجمین کنگره فرهنگ و هنر روستا و عشایر اظهار داشت: در عصر کنونی ایده پردازی و فعالیت خلاقانه برای ترویج دین و فرهنگ و به ویژه در راستای جذب نسل جوان و نوجوان ضروری است.

وی جذابیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری را مانعی محکم در برابر ورود نسل جوان و نوجوانان به شرایط بحرانی و جذب شدن به برنامه های ماهواره ای برشمرد و افزود: ایده های نو و جدید فعالان کانون‌های مساجد در هر شهری قابلیت انتقال به سایر کانون‌های فرهنگی و قابلیت ملی شدن را دارد.

وی ادامه داد: تاسیس کتابخانه باز مساجد، حاصل ایده یک جوان در کانون فرهنگی هنری روستایی است که با تبدیل به یک ایده ملی اکنون در شش هزار مساجد کشور اجرایی شده است.

۲۲ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد کشور، نیازمند حمایت خیران است

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری همایش‌هایی مانند کنگره فرهنگ و هنر روستا و عشایر را فرصتی غنی برای تبادل اطلاعات و دانش در زمینه فرهنگ و هنر برشمرد و تاکید کرد: در این همایش‌ها می‌توان از ایده‌های دیگران برای کارهای فرهنگی الهام گرفت و ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز از این ایده‌ها نو و طرح‌های استانی استقبال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ۲۲ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور وجود دارد که نیازمند حمایت هستند، ادامه داد: البته اعتبارات کانون های مساجد محدود است و بر این اساس نباید دل به اعتبارات دولتی ببندیم بلکه باید از ظرفیت خیران و مردم برای این کانون‌های مردم نهاد استفاده شود.

سلیمانی با تاکید بر نقش کانون های فرهنگی برای زمینه‌سازی مشارکت و حضور مردم در فعالیت های فرهنگی مساجد ابراز داست: نقش کانون های فرهنگی مساجد در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری در هر منطقه به ویژه روستاها قابل توجه است.

وی همکاری نمایندگان مجلس در راستای تدوین آیین نامه و قانون برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی مساجد را همانند کتابخانه های عمومی امری ضروری توصیف کرد.