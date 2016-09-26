مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال پاسخ رویانیان را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن پاسخ صفی اله فغانپور عزیزی – مسئول حقوقی فدراسیون به این شرح است:

«جناب آقای رویانیان، بازگشت شما به جامعه فوتبال را گرامی می داریم و امیدواریم از تجربه گذشته استفاده کنید و مسیر موفقیت را برای خود و جامعه فوتبال و باشگاه سیاه‌جامگان رقم بزنید و امید است با روحیه فوتبال به جامعه فوتبالی برگشته باشید و این بار به سبک و روش و جنس فوتبال سخن بگویید.

جناب آقای رویانیان، از جنابعالی توقع داریم مطالعه کنید و اطلاعات کافی بدست آورده و بعد مصاحبه و صحبت کنید.

به اطلاع حضرتعالی و دوستان اندک همفکر شما و همه علاقمندان فوتبال می رسانم، در جلسه ای که با حضور جناب آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، جناب آقای عطوفی و نماینده شرکت فناپ در محل شرکت همراه اول تشکیل شده بود، معاون محترم بازاریابی و امور مشتریان همراه اول اعلام کرد سرشماره 3040 نمی تواند تبلیغات هواداری انجام دهد.

علاوه براین، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران طی نامه شماره 988/2/300/95 مورخ 21/6/95 اعلام کردند که مطابق با سیاست گذاری انجام گرفته در شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور جلوگیری از سردرگمی مشترکین، تمامی سرویس های باشگاه های فوتبال (اعم از هواداری و ...) با سرشماره 3090 و صرفاً توسط شرکت پردیس اول کیش تعریف و ارائه می شود.

بنابراین برخلاف ادعای جنابعالی، فدراسیون فوتبال هیچ نقشی در لغو همکاری باشگاههای لیگ برتر با سامانه 3040 نداشته است. همچنین فدراسیون فوتبال بابت اتهامات وارده در مصاحبه جنابعالی این حق را برای خود محفوظ می داند که از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کند.»

لازم به توضیح است، مصاحبه رویانیان به کمیته اخلاق فدراسیون ارجاع و ایشان برای توجیه صحبت های انجام شده به این کمیته دعوت خواهد شد.