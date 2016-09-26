لغو سریع و جامع تحریمها محقق نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره به مخاطره افتادن «برجام» هشدار داد.

وی گفت: لغو جامع و سریع تحریم ها که در برجام تصریح شده اند هنوز محقق نشده است و این در حالی است که تهران به تمامی تعهدات ناشی از برجام متعهد بوده است.

بنا به گزارش آسوشیتدپرس، وی در سخنانی در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی انرژی اتمی به نام کشور خاصی اشاره نکرد، اما مقامات ایرانی آمریکا را مسئول تاخیر در لغو تحریم های ایران می دانند.

صالحی در این سخنان درباره به مخاطره افتادن برجام به خاطر مسئله تحریم ها هشدار داد.

طی روزهای اخیر و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز حسن روحانی و محمد جواد ظریف در دیدارهای خود با مقامات خارجی خواستار فشار به واشنگتن برای اجرای تعهدات خود در زمینه رفع تحریمها شدند.