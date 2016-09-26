نظارت بر عملکرد اعضای شورای شهر باید بیشتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی ظهر دوشنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر و روستا به هیجدهمین سال فعالیت خود وارد شده اند، اظهار داشت: بر این اساس از این پس نمی‌توان شوراها را نهادی نوپا دانست و باید به این نهاد اعتماد بیشتری برای نظارت بر کارها داشته باشیم.

اقدامات عمرانی و آبادانی ‌شهرها نتایج عملکرد شوراها در چهار دوره گذشته است

وی سرعت در اقدامات عمرانی و آبادانی ‌شهرها را از جمله نتایج عملکرد شوراها در چهار دوره گذشته اعلام کرد و افزود: نمایندگان مردم با شناخت مشکلات و اولویت‌ها و ارتباط با بدنه جامعه نسبت به انجام وظایف قانونی و همچنین نظارت بر حصول درآمدها و انجام هزینه ها اقدام می کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر وظایف شهرداری‌ها از ۲۷ مأموریت تعیین شده فراتر رفته و هم اکنون بالغ بر ۱۰۰ وظیفه را انجام می‌دهد، تصریح کرد: از این رو انتظار و توقع مردم نیز از این نهاد که یکی از مظاهر مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است به مراتب افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بدیهی است با وجود چنین وضعیتی مسئولیت شوراها و اعضاء آن نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است، تاکید کرد: باید گفت که شوراها دیگر حق ندارند اشتباهات آشکار و اساسی داشته باشند و آسیب هرگونه ضعف در عملکرد شورا به همه شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور وارد خواهد شد.

قربانی با اشاره به اینکه تخلف اعضاء شورا در یک شهر و منازعه در شورای شهر دیگر و یا هر تصمیم اشتباه در شورای شهرها برای همه شوراها و اعضاء آن در تمام کشور است به طوری که افکار عمومی را نسبت به همه شوراها بدبین خواهد کرد، افزود: در این ارتباط باید بپذیریم قانون موجود شوراها چه در حوزه انتخاب شوندگان و چه در حوزه انتخاب کنندگان به صورت جدی احتیاج به بازنگری و اصلاح دارد و باید نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها و اعضای شوراها صورت بگیرد.

وی گفت: اگر هر از چندگاهی اشکالاتی در شوراها ایجاد شود، دلیل اصلی و اولیه آن ایرادهای قانونی و یا ضعف در آئین نامه‌های مربوطه است.

با سکوت از کنار نقص‌های قانونی عبور کنیم

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه متأسفانه این روزها نیز شاهد هستیم به دلیل جلوگیری از این مشکلات قانون گذار به جای اصلاح قانون درصدد کاهش اختیارات شوراها است، اضافه کرد: این اقدام به آن معناست که به دلیل عاجز بودن در حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله پرداخته‌ایم و یا اینکه با سکوت از کنار نقص‌های قانونی عبور کنیم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا باید نسبت به اصلاح قوانین مربوطه اقدام کنند تا شوراها بتوانند در دوره های بعدی با کارائی و تأثیرگذاری بیشتری به کار خود ادامه بدهند.

قربانی با تاکید بر اینکه در این راستا موارد زیر بخشی از اقداماتی است که در صورت توجه به آن می‌تواند راهگشا باشد، تصریح کرد: در قانون شوراها باید روش های کارآمد و بهتری برای ورود افراد متعهد و متخصص که دارای کارایی و پختگی و عقلانیت بیشتری هستند، پیش بینی شود.

وی اضافه کرد: بدیهی است هر چه اعضاء شوراها از نخبگی بیشتری برخوردار باشند جایگاه شوراها نیز ارتقاء خواهد یافت.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تجمیع انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری به دلیل غالب شدن هیجانات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت انتخابات شوراها کاسته است، افزود: این روند به صورتی است که حتی بخشی از رأی دهندگان از رأی دادن منصرف شده و یا آنکه دقت لازم را ممکن است به عمل نیاورند و با توجه به اینکه جنس انتخابات شوراها از جنس انتخابات مجلس شورای اسلامی است تجمیع این دو انتخاب با یکدیگر مناسب تر و با معناتر است.

لزوم تعریف ساز و کار مناسب برای نظارت بر عملکرد شوراها

وی با اشاره به لزوم تعریف ساز و کار مناسب برای نظارت بر عملکرد شوراها و اعضاء آن و با تاکید بر اینکه این اقدام به صورت دائمی قطعاً در افزایش کارایی شوراها موثر خواهد بود، افزود: فعال تر شدن مجموعه شورای عالی استان ها جهت آموزش دائمی اعضاء و دفاع از حقوق قانونی شوراها و تدوین آئین نامه های مربوطه و همچنین حضور مؤثر در کمیسیون شوراها مجلس شورای اسلامی از ضروریات است.

قربانی گفت: اعلام دارایی به صورت خوداظهاری به مراجع رسمی و قانونی افرادی که قصد ورود به شوراها دارند و بررسی مجدد آن در پایان دوره بر آنهایی که به شوراها راه یافته اند نقش مؤثری در سلامت شوراها خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بکارگیری بستگان درجه یک خانواده اعضاء شوراها در شهرداری‌ها و مجموعه‌های وابسته مگر در صورت طی مراحل قانونی ممنوع است، ابراز داشت: از این رو باید به این قانون توجه ویژه صورت گیرد.