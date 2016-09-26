به گزارش خبرنگار مهر، نوید حاج بابایی ظهر دوشنبه در نشست خبری سازمان هواشناسی استان اصفهان، اظهار داشت: سال گذشته وضعیت جوی به گونه‌ای بود که آلودگی به حد بحران نمی‌رسید اما امسال شرایط جوی باد و باران کمک کننده نخواهد بود.

وی در ارتباط با احتمال بارش‌ اسیدی در اصفهان با توجه به وضعیت خاص آلودگی درسال جاری بیان داشت: بارش باران اسیدی و ایجاد مه دودهای فتوشیمیایی در شرایط خاصی رخ می‌دهد اما پیش‌بینی این موضوع در درازمدت امکان پذیر نیست.

معاون توسعه هواشناسی اصفهان تاکید کرد: بر این اساس نمی‌توان پیش بینی کرد که در ماه آبان یا آذر امسال بارش اسیدی در اصفهان رخ می دهد هرچند ایجاد چنین شرایطی در استان بعید به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه برای پیش بینی وقوع این پدیده لازم است غلظت آلاینده‌ها و ترکیب آنها بررسی شود، ابراز داشت: پیش بینی بارش های اسیدی تنها ۲۴ تا حداکثر ۴۸ ساعت قبل از وقوع امکانپذیر است.

حاج‌بابایی در توضیح چگونگی رخ دادن بارش اسیدی نیز گفت: اصطلاح باران اسیدی به هرگونه بارش باران، برف، تگرگ یا حتی مه که در آن مواد مضری مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد وجود دارند، اطلاق می‌شود.

وی با بیان اینکه اکثر شهرهای بزرگ صنعتی مورد تهدید غبارهای اسیدی قرار دارند، اضافه کرد: عامل اصلی این آلاینده‌ها صنایع، حمل و نقل و کارخانه‌های مختلف اند که سبب افزایش شدید میزان اسیدیته بارش می‌شوند.

معاون توسعه هواشناسی اصفهان ابراز داشت: مه دود نیز زمانی ایجاد می شود که گازهای خروجی موتورهای درون‌سوز و دودهایی که از کارخانه‌های صنعتی در اثر نور خورشید تبدیل به نوع دومی از آلودگی در هوا می‌شود که با آلودگی‌های اولیه نیز ترکیب شده و مه‌دود فتوشیمیایی را تولید می‌کند.