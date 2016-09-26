آتش سوزی نفتکش شناور در خلیج مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، یک نفکش متعلق به شرکت «پمکس»، روز گذشته بر اثر آنچه مدیران این شرکت، بر هم خوردن تعادل در خلیج مکزیک از آن یاد کرده اند، دچار نشت از قسمت مخزن شده و بر اثر جاری شدن سوخت مخازن به داخل دریا و آتش سوزی ناشی از این نشتی دچار حریق شده است.

بر اساس این گزارش، نفکش مذکور حامل چندین خدمه، ۸۰ هزار بشکه گازوئیل و ۷۰ هزار بشکه بنزین بوده است که ۳۱ تن از خدمه آن از کشتی خارج شده اند.

گفته می شود ۳۱ خدمه نفتکش مذکور با موفقیت از کشتی تخلیه شده و کسی در این حادثه آسیب ندیده است. اما ملوانان و مابقی خدمه کشتی همچنان مشغول تلاش برای خاموش کردن حریق هستند.