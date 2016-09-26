آغاز تمرینات پرسپولیس بدون برانکو/تمجید از باقری و مصدومیت مسلمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان تهرانی که در آخرین دیدار پیش از تعطیلات یک برد شیرین برابر سپاهان کسب کرده بودند پس از چهار روز تعطیلی در حالی تمریناتشان را از عصصر دوشنبه آغاز کردند که برانکو و دستیارانش به خاطر سفر به کرواسی غایب بودند. محمد آرام طبع هم دیگر غایب این تمرین بود.

اخبار کوتاه اتفاقات این تمرین را در زیر می خوانید:

* پولی یانسکی با وجود حضور در محل تمرین تنها بدنسازی کرد و سپس به رختکن رفت.

* کریم باقری ابتدا ۵ دقیقه با بازیکنان صحبت کرد و سپس سرخ‌پوشان با دویدن دور زمین بدن هایشان را گرم کردند. آقاوسط در دو گروه دیگر برنامه ای بود که باقری برای این تمرین در نظر گرفته بود. فوتبال درون تیمی برنامه دیگری بود که سرخ‌پوشان در این تمرین به انجام آن پرداختند.

* به دلیل اینکه تنها یک دروازه بان در تمرین امروز حضور داشت کریم باقری در فوتبال درون تیمی خودش نقش دروازه‌بان را ایفا کرد.

* در جریان این فوتبال درون‌تیمی احسان الوان‌زاده دچار مصدومیت شد و زمین را ترک کرد. محسن مسلمان هم در دقایق پایانی تمرین از ناحیه مچ پا مصدوم شد.

* کریم باقری یکی از آن شوت های مثالزدنی اش را از فاصله دور زد که تبدیل به گل شد و مورد تمجید وتشویق بازیکنان قرار گرفت.