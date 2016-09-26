مدیر شیلات استان فارس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل شیلات فارس گفت: حوزه شیلات کار ظریف، حساس و مشکلی است و آن هم زمانی که شما با خشکسالی و کم آبی مواجه هستید و هم چنین در این شرایط تأکید بر افزایش تولید و بهره وری بالاتر که تلفیق این دو موضوع متضاد هم می باشد نشان می دهد که چقدر مدیریت در این حوزه سخت و دشوار می باشد بنابراین بر خود لازم می دانم که از تلاش و پی گیری کلیه همکاران در حوزه شیلات استان و به خصوص سعادت مدیر این بخش که توانسته اند این مسئولیت را در شرایطی که مسائل خشکسالی هم گریبانگیر این استان می باشد به خوبی مسائل را مدیریت نمایند تشکر نمایم.

عبدالله جزایری افزود: در سطح کشور شاهد این بودیم که حوزه شیلات استان در بین استان های غیر ساحلی از نظر میزان، تنوع و بهره وری تولید زبان زد می باشد.

وی در ادامه از خدمات و تلاش های جهادی محمد رضا سعادت در دوران تصدی مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تقدیر و تشکر کرد و اقدامات این بخش را در دوران تصدی وی نافع و ارزشمند دانست و افزود: امید است که با حضور آقای مهندس فلاحی که انسانی با دانش، متخصص و مسلط به امور است شاهد رشد و بالندگی بیشتر در این مدیریت مهم و اثر بخش باشیم.

در این مراسم علی فلاحی به سمت مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی فارس منصوب شد.