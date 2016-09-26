فراهم نبودن امکانات سبب مهاجرت فارغ التحصیلان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور مجید سمیعی عصر دوشنبه درجمع مردم آمل در سالن اریکه آریایی آمل با بیان اینکه انسان بعد از همه احساسات و احترام ها تنها جمله ای که می تواند به زبان آورد، عشق است گفت: اگر عشقی وجود نداشته باشد، مرگ است و من در مازندران عشق را حس کردم.

پرفسور سمیعی گفت： خوشحالم که می بینم عاشقی برای بدست آوردن علم و دانش وجود دارد و پدران و مادران از بچگی سعی می کنند فرزندان خود را به رشته پزشکی هدایت کنند.

وی از تلاش پهلوان قاسم رضایی دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ ریو و مدال طلا المپیک ۲۰۱۲ لندن قدردانی کرد و گفت: این ورزشکار عزیز کشورمان پرچم و سرود ملی کشورمان را در جهان به اهتزاز در آورد.

جراح مغز و اعصاب گفت: در علم و دانش انتهایی وجود ندارد و موقعی می توانید هر سال موفق شوید که هرساله عملکرد بیشتری را داشته باشید.

پرفسور مجید سمیعی با بیان اینکه در سال ۱۹۷۶ میلادی جراحی زیر میکروسکپی را شروع کردم ادامه داد： پس از چهار به جراحان مغز و اعصاب جهان آموزش دادم و از سن ۳۳ سالگی تا به امروز سخنران تمام کنگره های جهانی مغز و اعصاب هستم.

وی در پایان با اشاره به اینکه مسؤلان ما هنوز نتوانستند بعد از فارغ التحصیلی امکاناتی را در سطح بین مللی ایجاد کنند گفت： این مهم موجب این می شود که متخصصان فارغ التحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.