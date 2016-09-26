احمد العسیری: راهکار سیاسی برای یمن بهتر از آتش بس موقت است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سخنگوی ائتلاف عربی تجاوز به یمن در سخنانی به صورت تلویحی با برقراری آتش بس در یمن مخالفت کرد.

بر اساس این گزارش «احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف عربی متجاوز به یمن در سخنانی گفت: دستیابی به راهکار سیاسی نهایی برای بحران یمن بهتر از آتش بس موقت است.

این اظهارات این مقام سعودی در حالی مطرح می شود که هیأت ریاض وابسته به سعودی ها بارها در جریان مذاکرات صلح یمن کارشکنی های بسیاری را انجام داد و حتی این مذاکرات را ترک کرده است.

پیش از این «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرده بود در صورتی که عربستان حملات خود را به یمن متوقف کند و به محاصره این کشور پایان بدهد، انصار الله حاضر است حملات خود به عربستان را متوقف کند و به گروه های مخالف انصار الله نیز امان بدهد.