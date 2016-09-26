انعقاد ۹۵ قرارداد جدید سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس، شاهپور قنبری، گفت: طی هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده در نیمه نخست سال جاری تاکنون ۹۵ قرارداد سرمایه گذاری بسته شده است.

وی افزود: شهرک های صنعتی بزرگ شیراز با۶۴ قرارداد ،سنگ نی ریز با ۵ قرارداد ومرودشت با ۴ قرارداد به ترتیب بیشترین آمار قراردادهای منعقد شده را درمدت یاد شده به خود اختصاص داده اند.

قنبری افزود: صنایع غذایی ،کانی غیر فلزی و شیمیایی به ترتیب بیشترین متقاضی ایجاد واحد های جدید صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد: با احتساب قراردادهای جدید در نیمه نخست امسال، در مجموع آمارکل قراردادهای منعقد شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به ۵۲۵۳ قرارداد رسید.

وی تاکید کرد: هم اکنون در ۶۲ شهرک و ناحیه صنعتی استان آماده واگذاری زمین به متقاضیان و سرمایه گذاران هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس اظهار کرد: با فراهم بودن زیرساخت ها در شهرک های صنعتی در همه شهرستان های استان فارس، امکان سرمایه گذاری در بخش صنعت فراهم شده است.

قنبری اظهار کرد: امسال و در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نامگذاری شده است مشوق های ویژه ای در شهرکها و نواحی صنعتی استان، در راستای رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی و حمایت حداکثری از سرمایه گذاران اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه فارس عنوان دوم کشور را در زمینه شهرک های صنعتی در حال واگذاری به خود اختصاص داده است، گفت: تعداد قراردادهای منعقد شده در نیمه نخست امسال بیانگر اشتیاق سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی تولیدی جدید در شهرک های صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: استان فارس در میان شرکت های استانی شهرکهای صنعتی سراسر کشور جزء استانهای برتری محسوب می شود که بیشترین آمار تعداد قراردادهای منعقد شده و واگذاری زمین را به خود اختصاص داده است.

قنبری ادامه داد: با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید در حمایت از سرمایه گذاران، حمایت های ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیریت ارشد استان از صنعتگران و سرمایه گذاران و نیز توسعه زیرساخت ها در شهرک های صنعتی، این روند رو به رشد در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد.