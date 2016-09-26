اهمیت انتخابات به فعالیت احزاب و حضور مردم بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی اکبر رفسنجانی، صبح امروز در دیدار جمعی از دبیران کل و اعضای شورای مرکزی احزاب اصلاح‌طلب، در تشریح اهمیت تحزّب و کارهای تشکیلاتی، با طرح این سؤال که «اگر بخواهیم مبارزات انقلاب را با حفظ اصول ادامه دهیم، چکار باید انجام دهیم؟»، به مجموعه مباحث مبارزین در سال‌های مبارزه اشاره کرد و گفت: در همه مباحث به این نتیجه رسیده بودیم که باید حزب داشته باشیم، اما امام(ره) به دلایلی موجه و حکیمانه در آن مقطع موافقت نمی‌کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این مطلب که «حتی اساسنامه تشکیل یک حزب را نوشته و اعضای شورای مرکزی را هم انتخاب کرده بودیم»، به دلایل مخالفت امام راحل برای حفظ جان مبارزین پرداخت و گفت: پس از انقلاب، وقتی خدمت ایشان رسیدیم و ضرورت احزاب را گفتیم، هم موافقت کردند و هم کمک کردند که حاصل آن حزب جمهوری اسلامی شد.

هاشمی رفسنجانی، با تشریح اوضاع سیاسی کشور و جبهه‌بندی‌ها و جناح‌بندی‌های مفید و مضر کشور، گفت: همیشه، انتخابات در جمهوری اسلامی مهم بوده و هست که اهمیت آن نیز به فعالیت احزاب و حضور مردم بستگی دارد.

وی با بیان این جمله که «حتی دو سه سال قبل از شروع مبارزه در عاشورای ۱۳۳۷ که به خاطر یک سخنرانی علیه استبداد و دربار و اهمیت کارهای تشکیلاتی در همدان دستگیر شده بودم»، افزود: از همان جوانی، معتقد بودیم که باید خردجمعی حاکم باشد و راه حاکمیت خردجمعی، تقویت احزاب است که نماینده اقشار مختلف مردم هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتحاد سیاسی را برای ادامه فعالیت‌های احزاب جدّی دانست و گفت: در شرایطی که احزاب قوی نداریم، حزب‌های موجود باید مانند یک جبهه، در خانه احزاب با هم باشند و از بحث‌های تفرقه‌انگیز بپرهیزند که برای کشور مضر است.

هاشمی رفسنجانی، با تشریح شباهت‌ها و تفاوت‌های انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، گفت: باید به مردم کمک کنیم تا برای تحکیم پایه‌های نظام در انتخابات شرکت کنند.

وی اقدامات دموکراتیک و توجه به رأی اکثریت را شرط موفقیت در سیاست داخلی و خارجی دانست و گفت: افتخار ما به عنوان مسلمان و شیعه این است که پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) براساس آموزه‌های قرآن بر رأی مردم تأکید داشتند.