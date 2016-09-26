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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر:

ارتقای بهره‌وری توزیع برق کشور نیازمند تزریق مالی به پروژه‌ها است

ارتقای بهره‌وری توزیع برق کشور نیازمند تزریق مالی به پروژه‌ها است

اردبیل – مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: ارتقای بهره‌وری توزیع برق کشور نیازمند تزریق مالی به پروژه‌های در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اعتضاد مقیمی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نشست هم‌اندیشی بهبود بهره‌وری و دیسپاچینگ شرکت‌های توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر کشور ایران به لحاظ بهره‌وری شبکه توزیع در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: تجربیاتی از جمله قطعی برق در طوفان مازندران نه تنها به ضعف کارشناسان بازنمی‌گردد بلکه به دلیل محدودیت‌های مالی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر متذکر شد: با توجه به اینکه حتی بدهی حوادث بحرانی قبلی به پیمانکاران پرداخت نشده مشکلاتی از این قبیل حادث می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه کشور ایران حتی به نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اضافه کرد: حتی وضعیت دیسپاچینگ توزیع برق کشور مطلوب است تا جایی که در بسیاری از شرکت‌های توزیع مانیتورینگ به صورت کامل انجام می‌شود.

وی متذکر شد: توانیر توانسته علی‌رغم محدودیت‌های مالی به موفقیت‌هایی دست یابد و با این وجود محدودیت‌های مالی موجب شده اقدامات بهره‌وری کاهش یابد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر ابراز امیدواری کرد در پی مسائل رد و بدل شده در پنجمین نشست هم‌اندیشی ۱۲ شرکت توزیع بتوان به اقدامات جدیدی جهت ارتقا بهره‌وری دست زد.

کد مطلب 3779833
محمد میرزایی ناطق

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