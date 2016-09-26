رئیس جدید فدراسیون جودو معارفه شد/ بازگشت درخشان پس از ۹ سال

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد درخشان که آخرین بار ۱۲ بهمن ۱۳۸۶ از اتاق ریاست فدراسیون جودو خارج شده بود بعد از ۹ سال یک بار دیگر به این اتاق بازگشت و سکان هدایت جودو ایران را برعهده گرفت.

مراسم معارفه رئیس جدید فدراسیون جودو با حضور دکتر سجادی در محل این فدراسیون برگزار شد و حکم وزیر ورزش و جوانان برای ریاست ۴ ساله محمد درخشان توسط دکتر سجادی اعطا شد.

درخشان که روز یکشنبه با رای مجمع بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون جودو و کوراش انتخاب شده بود در حضور احمد گواری سرپرست سابق فدراسیون جودو، علیرضا امینی و رضوی روسای اسبق فدراسیون جودو، علی دادگر سرپرست فدراسیون پهلوانی و جمعی از کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان حکم ریاست خود را از معاون وزارت ورزش و جوانان دریافت کرد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو روز یکشنبه به ریاست سیدنصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برگزار و طی آن محمد درخشان با اخذ ۲۱ رای به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. آرش میراسماعیلی جدی ترین رقیب درخشان در این انتخابات موفق به اخذ ۱۸ رای شد.

وی در خلال سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ ریاست فدراسیون جودو را برعهده داشت.