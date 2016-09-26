دشمن بعداز شکست نظامی به پروژه نفوذ و تهاجم فرهنگی روی آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه یادواره شهدای شهرستان اهر با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

سردار غلام عسگر کریمیان در این یادواره شهدا گفت: دشمن با دیدن قدرت بازدارندگی نظام اسلامی و اراده پولادین ملت مجبور به نشست در پای مذاکره با ایران اسلامی شد.

وی گفت: دشمن با تحقیقات چندین ساله به این نتیجه رسید که تحریم، تهدید و پروژه های براندازی در قالب جنگ نرم و جنگ های نیابتی تأثیری در اقتدار ایران اسلامی ندارد، بنابراین مجبور شد در مقابل قدرت بازدارندگی ایران اسلامی به پای میز مذاکره بنشیند.

وی افزود: همچنانکه مقام معظم رهبری بارها در فرمایشات خود به پروژه نفوذ دشمن تأکید دارند، امروز دشمن با شکست در جبهه نظامی و رو در رو به پروژه نفوذ و استحاله فرهنگی روی آورده و تلاش دارد با نفوذ در حاکمیت و بین مردم و مسئولان، وحدت و همدلی در جامعه اسلامی را کمرنگ کند که قطعاً دراین پروژه نیز با بصیرت رهبری و مردم شکست خورده و در آینده نیز شکست خواهد خورد.

دوران دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی

فرمانده سپاه عاشورا گفت: چراغ راه و راهنمای نظام و انقلاب ولایت است و تا زمانی که پیرو ولایت و تابع رهنمودهای معظم له هستیم تهدید و توطئه دشمن نقش برآب خواهد شد.

وی بصیرت و روشنگری را لازمه جامعه امروز برشمرد و افزود: دشمن به دنبال نفوذ، انشقاق و دو دستگی در بین نیروهای انقلابی است و باجهاد کبیر که مقام معظم رهبری در این راستا مطرح کرده اند تلاش کنیم این امر را به یک گفتمان تبدیل نمائیم و با حضور مستمر در صحنه های انقلاب اسلامی امید دشمنان را به یأس مبدل نمائیم.

کریمیان تاریخ دوران دفاع مقدس را برگ زرین در تاریخ انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: باید با راهکار مناسب، هشت سال دفاع مقدس را به نسل جوان امروزی که آشنایی لازم با این دوران را ندارند بازشناسی و تبیین نمائیم و این امر یک ضرورت است و همه باید دراین راستا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس به جوانان تلاش مضاعف نمائیم.

وی، پیروزی بعد از ۸ سال دفاع جانانه را مدیون ایثارگری های رزمندگان اسلام و رهبری عالمانه امام راحل برشمرد و افزود: ۸ سال دفاع مقدس تنها جنگی در تاریخ ایران است که حتی یک وجب از خاک کشور عزیزمان در تحویل دشمن نماند و سلاح ایمان و تقوی در برابر دشمن تا بن دندان مسلح پیروز شد و استکبار جهانی و صدام افلقی را به خاک مذلت نشاند.

سردار کریمیان، در پایان پاسداشت حریم شهدا و ادامه راه آنها را در گرو تبعیت از ولایت عنوان کرد و افزود: تا زمانی که سایه ولایت بر سرماست قطعاً دشمن قدرت رویا رویی با انقلاب اسلامی را نخواهد داشت.

آزادی و امنیت امروز را مدیون خون شهدا هستیم

امام جمعه شهرستان اهر نیز در این یادواره گفت: شهدای دفاع مقدس با ایثار جان خود انقلاب اسلامی را بیمه کردند.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده اقتدار، آزادی و امنیت امروزی را مدیون خون شهدا برشمرد و افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای تبیین این امر است که باید سیره و زندگی شهدا به نسل جوان به نحو شایسته منتقل شود.

وی گفت: با وجود تلاش دشمن با توطئه های مختلف در جهت دلسرد کردن جوانان به انقلاب و نظام، همچنان جوانان ما در صحنه هستند و همیشه گوش به فرمان ولایت در خدمت نظام و انقلاب بوده وخواهندبود.

امام جمعه شهرستان اهر افزود: امروز دشمن توطئه خود را در بحث اقتصاد آغاز کرده و تلاش دارد ایران اسلامی را در حوزه اقتصادی زمین گیر کند که منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل از ابتکارات معظم له در جهت رسیدن به خود کفایی، حمایت از تولید ملی و داخلی و بومی سازی تولیدات در راستای این امر می باشد.

حجت الاسلام حاجی زاده اجتماع عظیم بسیجیان دراین یادواره را نشان از علاقه مندی جوانان ما به سیره و زندگی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار برشمرد و حضور فرمانده سپاه عاشورا در شهرستان اهر را فرصتی مغتنم برای بیان ایثارگری های رزمندگان اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس عنوان کرد.

گفتنی است در این یادواره همچنین میرزایی در رثای شهدا و سالار شهیدان امام حسین (ع) مداحی کرد.