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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

با حضور وزیر بهداشت؛

پروژه های درمانی آبادان افتتاح شد

پروژه های درمانی آبادان افتتاح شد

آبادان ـ با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، چند پروژه درمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر امروز دوشنبه وارد آبادان شد و در ابتدا در یادمان شهدا حضور یافت.

پس از آن، بخش سی تی اسکن بیمارستان شهید بهشتی آبادان راه اندازی شد. هزینه راه اندازی این بخش، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند و دانشکده علوم پزشکی آبادان تامین شده است.

همچنین دستگاه های رادیولوژی دیجیتال این بیمارستان که با هزینه ۳۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی دانشکده علوم پزشکی آبادان تامین شده، مورد بهره برداری قرار گرفت.

وزیر بهداشت در ادامه، از بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان بازدید کرد و در این بازدید، مرکز پزشکی هسته ای و همچنین بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان افتتاح شد. مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان با ۱۴ میلیارد ریال اعتبار از محل بخش خصوصی و بخش مراقبت های ویژه نوزادان این بیمارستان نیز با ۵۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات داخلی دانشکده علوم پزشکی آبادان تجهیز شده است.

در ادامه، ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید که با هزینه چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند برای دانشکده علوم پزشکی آبادان خریداری شده، مورد بهره برداری قرار گرفت.

کد مطلب 3779842

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