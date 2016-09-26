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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آتش سوزی پاسارگاد در حال مهار است/ آمادگی سپاه و ارتش

آتش سوزی پاسارگاد در حال مهار است/ آمادگی سپاه و ارتش

شیراز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: آتش سوزی منطقه کوهستانی چاه بیدک پاسارگاد پس از ۷ ساعت درحال مهار است.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این منطقه بسیار سخت گذر است به همین دلیل اعزام نیرو با مشکلات فراوانی مواجه است.

وی ادامه داد: تا این لحظه ۱۰۰ نفر از طریق زمین و بالگرد به منطقه اعزام شدند که خوشبختانه تلاش همگان باعث گردید حریق نزدیک به مهار شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تاکید کرد: مشکل موجود در این منطقه وزش باد است که چنانچه شاهد وزش باد نباشیم حریق به زودی مهار خواهد شد.

فیاض پور با اشاره به اینکه آمادگی کامل برای اطفاء حریق مجدد وجود دارد، گفت: با نیروهای سپاه و ارتش هماهنگی های لازم به عمل آماده که اگر وزش باد در نیمه های شب باعث آتش سوزی مجدد شد در ساعات اولیه صبح به محل اعزام شوند.

وی تاکید کرد: ۱۲۰ نیروی هوابرد با سه دستگاه اتوبوس امشب به حالت آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی منطقه پاسارگاد از حدود ساعت ۱۱ صبح شروع شد.

کد مطلب 3779844

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