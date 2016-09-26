تیم «ب» والیبال ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ب والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی پنجمین دوره جام کنفدارسیون والیبال آسیا به مصاف تایلند میزبان این رقابت ها رفت.

ملی پوشان ایران در این دیدار سه بر یک و با امتیازهای (۲۵ بر ۲۲، ۲۸ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۶) به پیروزی دست یافتند تا با اقتدار راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت ها شوند.

ناصر شهنازی در ابتدای این مسابقه از ترکیب سامان فائزی، مسعود غلامی، علیرضا مباشری، رحمان داوودی، علیرضا بهبودی، رضا قرا و محمدرضا موذن استفاده کرد.



تیم های چین، ژاپن و چین تایپه نیز قبل از دیدار ایران و تایلند به ترتیب با شکست استرالیا، قزاقستان و کره جنوبی مجوز حضور در چهار تیم برتر این رقابت ها را به دست آوردند.

تیم ملی ب والیبال ایران فردا (سه شنبه) در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به مصاف ژاپن می رود. ایران و ژاپن در دور مقدماتی نیز با هم بازی کردند که ایران فاتح میدان شد.