۲۵۰ خبرنگار و عکاس سفر رئیس جمهور به قزوین را پوشش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی با اعلام این خبر افزود: اطلاع رسانی از برنامه های سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان قزوین از جمله اقدامات محوری و اساسی در این سفر است که مقدمات و ملزومات آن به طور کامل فراهم شده است.

علیرضایی تصریح کرد: در تمامی برنامه های سفر اتاق جداگانه ای با تمامی زیرساخت ها و تجهیزات لازم جهت ارسال اخبار و تصاویر پیش بینی شده که خبرنگاران و عکاسان و تصویربرداران می توانند جهت سرعت در انعکاس اطلاعات و تصاویر از این امکانات استفاده کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری یادآورشد: به منظور تشریح برنامه های خبری سفر بویژه جلسه نشست خبری دکتر روحانی رئیس جمهور، جلسه ای به ریاست خانم قیومی رئیس مرکز اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان اصحاب رسانه و خبر برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات سفر در قزوین بیان کرد: این جلسه فردا سه شنبه ۶ مهرماه با حضور نمایندگان رسانه های جمعی استان برگزار می شود.

علیرضایی گفت: در این جلسه به منظور رعایت عدالت و پیشگیری از هرگونه پیش داوری و شائبه درخصوص خبرنگارانی که در نشست خبری رئیس جمهور اقدام به طرح سوال می کنند درحضور نمایندگان رسانه ها قرعه کشی به عمل خواهد آمد.

وی افزود: بیش از ۲۵۰ خبرنگار و عکاس ملی و استانی برنامه های سفر رئیس جمهور را پوشش خواهند داد.