آسیب های حوزه مداحی شناسایی و رفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور غروب دوشنبه در گردهمایی منادیان حسینی، ویژه تقدیر از مداحان و پیرغلامان میامی در آستانه ماه محرم به میزبانی سالن همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، با اشاره به ضرورت اشاعه آگاهی رسانی مذهبی در بین مداحان و هیئات مذهبی، ابراز داشت: یک هئیت مذهبی اگر بتواند عالمانه، صحیح و عاشقانه حرکت کند می تواند بیشترین رشد را در تعالی جامعه داشته باشد.

وی افزود: هیئت های مذهبی مرکز مهم دینی محسوب می شوند لذا باید در جذب حداکثری جوانان با وجود هجمه سنگین دشمنان اسلام اهتمام بورزند و در این بین نقش مداحان و پیرغلامان مهم، حیاتی و حساس است.

امام جمعه میامی گفت: امروز دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب از تمام قدرت خود استفاده کرده تا انقلاب اسلامی، نظام و هدف قیام امام حسین(ع) را در جامعه کمرنگ جلوه دهند اما به برکت عاشورا و هیئات مذهبی هیچگاه در رسیدن به اهداف شوم خود موفق نخواهند بود.

مداحان در راه جذب جوانان به هیئات مذهبی بکوشند

عضو کانون مداحان کشور نیز در این نشست، گفت: رسالت اصلی مداحان و شعرای آئینی در جامعه بیان اهداف قیام عاشورا برای آحاد مردم به خصوص نسل جوانی است که امروز مورد هجمه دشمنان قرار دارد.

محسن طاهری با بیان اینکه مداحان باید با محوریت ولایت فقیه اهداف قیام امام حسین(ع) را نشان دهند، ابراز داشت: مداحان مقام بالایی نزد خداوند دارند و نباید به این دلیل از مردم فاصله گرفته و دچار غرور شوند لذا به همه مداحان توصیه می کنیم که در ماه محرم الحرام با مطالعه وارد محافل شوند.

در این مراسم معنوی، ۱۰پیرغلام و مداح شهرستان میامی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.