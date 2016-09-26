مسابقات قرآن اوقاف استان سمنان ۷ مهرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فر غروب دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری رقابت های اوقاف سمنان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری، با بیان اینکه مرحله انتخابی استانی این رقابت ها در شهرستان های هشت گانه استان برگزار شده است، ابراز داشت: رقابت های استانی در دو بخش بانوان و آقایان با حضور ۱۸۰ شرکت کننده در هشت رشته از پس فردا در سمنان آغاز خواهد شد.

وی افزود: آئین افتتاحیه این رقابت های بزرگ قرآنی، چهارشنبه هفتم مهرماه همزمان با نماز مغرب و عشا به میزبانی آستان مقدس امامزاده یحیی(ع) برگزار و شرکت کنندگان ظرف دو روز در این مکان با هم به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس اوقاف و امور خیریه سمنان با بیان اینکه رقابت های خواهران نیز در سالن تئاتر شهر برنامه ریزی و اجرا شده است، گفت: رقابت های قرآنی خواهران در سالن کومش و همزمان با هشتیمن روز از پائیز ۹۵ برگزار خواهد شد.

سلیمانی فرد بیان داشت: آئین اختتامیه این رویداد عظیم قرآنی نیز با حضور مقامات استانی و کشوری در سالن کومش سمنان همزمان با شامگاه هشتم مهرماه برگزار می شود و طی آن نفرات برتر رشته های مختلف تقدیر خواهند شد.

وی افزود: ترویج معارف قرآنی و محک زدن استعدادهای نوظهور این بخش در استان یکی از اهدافی است که اوقاف و امور خیریه همه ساله با برگزاری رقابت های قرآنی به دنبال آن است.

رئیس اوقاف و امور خیریه سمنان گفت: برگزاری رقابت های اوقاف استان سمنان میدانی ویژه برای کشف استعدادهای قرآنی محسوب می شود که در دورترین نقاط استان مشغول به فعالیت هستند.